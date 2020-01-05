أثناء استقبال وزير خارجية إيران.. قطر تثير الجدل بتغير لون علمها الى الأسود

لطالما رمزَ اللون العنابي في العلم القطري إلى الدم الذي أريق أو الدم المتخثر خلال حروبها التي خاضتها لا سيما في النصف الأخير من القرن التاسع عشر.

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ومنذ عام 1931 ذكر في ملفات وزارة الخارجية البريطانية أن العلم الوطني لدولة قطر مؤلف من اللون عنابي يخترقه اللون الأبيض، وبه تسعة رؤوس تنفذ في الجزء العنابي اللون.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني:https://t.co/wsmGrj9fKw#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/LIuNH6bFL9 — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) January 4, 2020

لكن بالأمس، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الصور الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية من لقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، بنظيره الإيراني، جواد ظريف، في طهران، السبت.

وبرزت في الصورة استخدام المراسم الإيرانية لعلم قطري ذو لون داكن إلى جانب العلم الإيراني في الصورة التذكارية التي اخذها المسؤولان، الأمر الذي أثار تكهنات بين مغردين حول دلالات ذلك وخصوصًا بأن اللقاء يأتي بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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وأثار تغيير لون علم دولة قطر الى الاسود استياء واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما اعتبروه انتقاصًا لسيادة قطر.

واعتبر مغردون أن تغيير إيران العلم القطري إلى اللوان الأسود فيه إساءة وإهانة لقطر وعلمها.

في حين قال الدبلوماسي السابق عمر غانم، الخبير في شؤون البرتوكولات والمراسم، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستغرام": "ادعى هؤلاء ان دولة قطر غيرت علمها للون الأسود مجاملة للإيرانيين".

وأضاف: "تعليقي ان دولة قطر غيرت درجة لون علمها عام 2012 من اللون العنابي المائل للبني إلى اللون العنابي الاخف قوة من ناحية الطول الموجي للون. وعادة تحتفظ ادارات البروتوكول في كل وزارات خارجية الدول بنسخ من إعلام كل دول العالم ليتم استخدامها في اللقاءات التي تنعقد مع ضيوف من هذه الدول. لم تتخذ العديد من ادارات البروتوكول حول العالم خطوات لتعديل لون العلم القطري في قاعدة معلوماتها وفي مخازنها وفقا لمشاهداتنا وهذا تقصير يحسب على هذه الدول".

وأضاف: "ومع تقادم الزمن وطول فترة الخزن فمن الطبيعي ان يتغير اللون. وهذا ما حدث كثيرا كما ترون في الصور أعلاه. دون ان ادخل في موضوع اضاءة الصورة وكفاءة العدسة وما إلى ذلك.."

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