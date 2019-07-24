بالصور: هكذا بدت أسماء الأسد في أحدث ظهور لها

نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على موقع "فيسبوك" صورًا لعقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد خلال استقبالها الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي في سوريا برفقة عائلاتهم.

وذكرت الصفحة أن الأسد حرصت خلال اللقاء على تقديم التهنئة للطلاب المتفوقين وأرفقتها بتعليق: "تهنئة قلبية لكل الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام.. والذين رسموا بجدهم ومثابرتهم الخطوة الأولى في طريق مستقبل مشرق لهم ولوطنهم .. ليؤكدوا للعالم كله أن النور في سورية أبقى، وأن الظلام سيندحر من أرض أثبت أهلها جدارتهم بالحياة عليها حين تسلحوا بالعلم والعمل واسترخصوا لأجلها كل غال..".

كما أعلنت أسماء الأسد، في 8 أغسطس/آب الماضي أنها بدأت المرحلة الأولية من علاج سرطان الثدي تم اكتشافه في مراحله المبكرة.

وتتلقى أسماء الأسد العلاج الكيماوي، للتخلص من مرض سرطان الثدي الذي أصابها منذ قرابة السنة، في مشفى المزة العسكري بالعاصمة السورية دمشق.

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وتبلغ أسماء الأسد من العمر 44 عامًا، وتنحدر من عائلة الأخرس في حمص (وسط سوريا).

وكانت تقيم مع أسرتها في العاصمة لندن حيث حصلت على الجنسية البريطانية، قبل أن ترتبط بالأسد وتستقر في سوريا منذ عام 2001، بعد عقد قرانها على الرئيس السوري.

ولدى أسماء 3 أبناء: حافظ (17 عامًا)، وزين (15 عامًا)، وكريم (14 عامًا).

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