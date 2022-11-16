أردني يرحب بالمنتخب الإسباني بطريقة "طريفة".. شاهد ماذا فعل؟

يترقب الشارع الأردني على أحر من الجمر انطلاق صافرة البداية للقاء الودي الذي سيجمع منتخب النشامى مع المنتخب الإسباني يوم غد الخميس على استاد عمان الدولي.

ومنذ اللحظة الأولى التي حطت بها طائرة الماتادور الإسباني على الأراضي الأردنية، حتى تحول حضورهم إلى مادة "دسمة" للتداول بين النشطاء الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي.

واختار شاب أردني طريقة "طريفة" للترحيب بالمنتخب الضيف من خلال نشر مقطع فيديو يوثق مرور حافلتي المنتخب الإسباني عبر طريق مطار الملكة علياء الدولي المؤدي إلى مكان إقامتهم في العاصمة عمان.

وسُمع الشاب، الذي لم يتم التعرف على هويته، وهو يرحب بالمنتخب الإسباني بعبارة "أرحبو اربحو منتخب إسبانيا، حي من جانا، هيهم هيهم هيهم".

وتفاعل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع طريقة ترحيب الشاب الأردني بالمنتخب الإسباني وأعادوا نشره عبر حساباتهم على موقعي "فيسبوك" و"تويتر".

تشكيلة المنتخب الإسباني امام الاردن

وكان المنتخب الإسباني قد أعلن عن قائمته لمواجهة النشامى والتي ضمت كلًا من: سيمون، ربورت سانشيز، دافيد رايا، دانيال كارفاخال، سيزار أزبليكويتا، إريك جارسيا، هوجو جويلامون، باو توريس، إيميريك لابورت، جوردي ألبا، خوسية جايا، سيرجيو بوسكيتس، رودريجو، جافي، كارلوس سولير، ماركوس يورينتي، بيدري جونزاليس، كوكي، فيران توريس، نيكو ويليامز، جيرمي بينو، ألفارو موراتا، ماركو أسينسيو، بابلو سارابيا، داني ألمو، أنسو فاتي.

تشكيلة المنتخب الأردني امام إسبانيا

فيما تضم قائمة لاعبي منتخب النشامى لمواجهة المنتخب الإسباني كلا من: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، عبد الله الزعبي، مالك شلبية، محمد أبو حشيش، محمد كلوب، إحسان حداد، سليم عبيد، أنس بني ياسين، يزن العرب، عبد الله نصيب “ديارا”، هادي الحوراني، صالح راتب، أحمد سمير، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمود المرضي، موسى التعمري، عمر هاني، أحمد العرسان، محمد أبو زريق “شرارة”، علي علوان، يزن النعيمات وحمزة الدردور.

