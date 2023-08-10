أردني يقود مركبته الفارهة عن بُعد.. وتحرك أمني سريع

البوابة - ألقت الأجهزة الأمنية المختصة في الأردن، القبض على شخص كان يقود مركبته الفارهة عن بُعد مُعتمدًا اعتمادًا كليًا على تقنية "القيادة الذاتية" التي توفرها شركة تسلا بهدف رفع مستوى الرفاهية لدى مستخدمي السيارات.

وكشفت الأجهزة الأمنية الأردنية أنه جرى إيقاف الشخص لمدة 14 يومًا بعد ضبطه وهو يقود مركبته عن بُعد بواسطة القيادة الذاتية على شارع الستين الذي يُعد من أكثر الشوارع الحيوية والأكثر شهرة في مدينة السلط، الواقعة في الشمال الغربي من العاصمة عمان.

كما نشرت الأجهزة الأمنية الأردنية مقطع فيديو يوثق "الجُرم" الذي قام به الرجل، خاصة وأنه تعمّد مغادرة مقعد السائق والجلوس في المقعد المرافق له، واستعراض فعله من خلال تصوير المشهد من الداخل.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة معرفة توقيت تصوير مقطع الفيديو، إلا أن عدد من المعلقين ذكروا بأنه جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، خاصة وأن الشارع كان خاليًا من السيارات.

سيارة تسلا ذاتية القيادة

تُعد شركة تسلا من الشركات السباقة في عالم إصدار سيارات ذاتية القيادة وتتمتع بأهم التقنيات وأكثرها حداثة في عالم السيارات، ألا وهي تقنية "أوتو بايلوت"، وهي التقنية التي تجعل من سيارة تسلا ذاتية القيادة بشكل كامل، بمعنى أن السيارة بإمكانها القيادة من تلقاء نفسها من دون تدخل السائق.

وتعتمد سيارات تسلا ذاتية القيادة على الخرائط والكاميرات ثلاثية الأبعاد، والموجات فوق الصوتية والرادار التي تتصل جميعها بكمبيوتر يقوم بتحليل هذه البيانات واتخاذ القرار المناسب بناء عليها.

كما تعتمد سيارات تسلا ذاتية القيادة على 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية تغطي جميع أنحاء المركبة، بالإضافة إلى 8 كاميرات توفر رؤية بزاوية 360 درجة، ورادار لرصد كافة الأجسام التي تمر من أمام السيارة.