أرضعت طفلتها في السيارة.. فخالفها شرطي المرور

أثار شرطي من إدارة شرطة نيويورك جدلًا في الشارع الأمريكي بعد مخالفته أم كانت ترضع طفلتها الجائعة في سيارتها المتوقفة في منطقة تجارية.

وبينما كانت الأم "غويرمينا رودريغز" (30 عامًا) متوقفة بسيارتها من طراز "تويوتا" في منطقة تجارية في مانهاتن، لإرضاع طفلتها "إليانا توريس"، البالغة من العمر 3 أسابيع، منها الشرطي وسلمها مخالفة مرور تصل قيمتها إلى 115 دولار.

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وأثار فعل الشرطي غضب الأم التي سارعت إلى إلتقاط هاتفها الذكي وقامت بتصوير شرطي المرور وهو يبتعد بعد أن سلمها المخالفة، وبدا أن الشرطي مستعدًا أيضًا لجر سيارتها بواسطة شاحنتين لنقل السيارات المخالفة كانتا تقفان مستعدتان أمام سيارتها.

وسُمع صوت الأم على الفيديو الذي التقطته بنفسها للشرطي وهي تقول "أنا هنا أقوم بإرضاع طفلتي.. وهو يقوم بمخالفتي.. نعم.. أرضع طفلتي.. وهو يسلمني مخالفة.. يا له من أمر لطيف".

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فيما قالت الأم بإنها اتصلت لاحقًا بجمعية حقوقية تعنى بالرضاعة، كما اتصلت بمستشارة في شؤون الرضاعة الطبيعية، بينما قال لها أحد مستشاري الرضاعة لها إنه ينبغي أن تتجاهل المخالفة لأن الوضع كان "طارئًا، ويبدو أن إدارة شرطة نيويورك بدأت تحقق في المسألة⁣.

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