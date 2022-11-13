أرملة إندونيسية تزعم حملها دون جماع .. شعرت بالرياح تدخل في مهبلي!

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم تداول تفاصيل قصة مريبة وقعت قبل حوالي عام حين بدأت الشرطة الإندونيسية تحقيقًا رسميًا في ادعاء غريب قدمته أرملة شابة في سيانجور بجاوة الغربية، قالت إنها حملت بأعجوبة دون الجماع.

وقالت المرأة المدعوة "ستي زينه" (25 عامًا) من حي سيدون، إنها أنجبت طفلة بعد فترة حمل استمرت ساعة مدعية أنها كانت تأخذ غفوة في غرفة معيشتها عندما حدثت عملية الحمل المفترض.

وقالت "سيتي" للصحفيين: "بعد صلاة العصر، كنت مستلقية على الأرض، ثم فجأة شعرت أن الرياح تدخل [جسدي] من خلال مهبلي، وبعد حوالي 15 دقيقة، شعرت بألم في بطني قبل أن يكبر، كما لو كانت حاملاً حقًا. ثم أنجبت في عيادة مجتمعية قريبة (بوسكماس) بعد فترة وجيزة".

وقبل الولادة ، قالت "سيتي" إنه لم تكن هناك تغييرات في الدورة الشهرية.

مع انتشار الأخبار على الصعيد الوطني خلال تلك الفترة، ذهبت السلطات إلى منزل سيتي للاطمئنان على الأم والطفل، من بينهم "سوماردي"، رئيس منطقة سيدون الفرعية و"إيمان سليمان"، رئيسة عيادة سيدون المجتمعية.

وفقًا لإيمان، فإن ما تعرضت له "سيتي" كان على الأرجح حملًا خفيًا، وهي حالة لا تكون فيها الأم على علم بحملها حتى تدخل المخاض.

وقالت إيمان: "بعد أن تحققت من الموقع مع رئيس الدائرة الفرعية ورئيس المنطقة، كانت الأم والطفل في حالة صحية وكانت عملية الولادة طبيعية، جنس الجنين أنثى ويزن 2.9 كيلوجرام".

وقالت الشرطة، التي تحقق في القضية، إن سيتي انفصلت عن زوجها منذ حوالي أربعة أشهر. رسميًا، وباستثناء المولود ، يكون لديهما طفل واحد معًا.

وجاء في بيان الشركة: "النقطة المهمة هي أننا نريد تصويب الأخبار المربكة حول المرأة الحامل التي ولدت، والتي كان يُنظر إلى ما حدث معها على أنه أمر غير طبيعي. لا نريد أن يؤدي هذا الأمر إلى إثارة شائعات جامحة بين الجمهور".

ستي زينه ليست الأولى

لم تكن "سيتي زينه" المرأة الوحيدة التي ادعت الحمل الفوري في إندونيسيا، ففي يوليو 2019، أنجبت امرأة من تاسيكامالايا طفلًا بعد فترة حمل مفترضة مدتها ساعة واحدة، بينما قالت فتاة عذراء أخرى بأنها أنجبت "طفلها السحري" بعد 3 ساعات من الحمل في 2017.