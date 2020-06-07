أزمة "كورونا" مستمرة.. المأذون بلا منديل والعروسان على بُعد أمتار عن الحضور

وسط الإجراءات الصارمة التي تتبعها دول العالم للحد من تفشي فيروس "كورونا، أجبر العديد من الثنائيات على إتمام مراسم زفافهم بإجراءات استثنائية تختلف عما اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية من طبل وزمر ورقص في أجواء احتفالية.

في مصر، قرر الطبيبان المصريان يارا عصام ومحمد عيد من محافظة الشرقية، التخلي عن العادات المعروفة في حفلات الزفاف، وإقامة حفل بسيط يراعي إجراءات الوقاية من "كورونا" المُستجد.

وقال والد العروس عصام الحسيني: "قررنا إقامة حفل زفاف بسيط بحضور عدد محدود من الأهل في حديقة منزل صديق بمدينة العاشر من رمضان".

وأضاف: "حرصنا على التباعد بين الأفراد الحاضرين ورش المعقمات، وأثناء عقد القران تخلينا عن الطريقة المعتادة بوضع اليدين أسفل المنديل، كما التزم المأذون بالحضور بالكمامة، والمطهرات والمعقمات".

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وأشار الحسيني: "كرسيي العروسين كانا على بعد أمتار عن الحاضرين".

وتم نشر مقاطع فيديو وبث مباشر للزفاف حتى يتسنى للأقارب العروسين وأصدقائهم مشاركتهم هذه الفرح

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