أسترالية تتزوج من نفسها وترفع راية :"فكري بنفسكِ أولًا"

يعتبر يوم الزفاف من أكثر الأيام خصوصية في حياة المرء خاصة بالنسبة للفتيات، فهو اليوم الذي تبدأ فيه حياة جديدة مع شريك حياتها، ومع ذلك فقد قررت فتاة أسترالية الزواج من نفسها بعد أن سئمت الضغوط المجتمعية والتي تقول إن النساء يجب أن يتزوجن قبل سن الثلاثين.

واتخذت "باتريشيا كريستين" (29 عامًا)، وهي معلمة من سيدني، قرارًا باستثمار كل وقتها ومالها وطاقتها لنفسها من خلال الزواج من نفسها في حفل زفاف أنيق بمشاركة أصدقائها المقربين.

وأشارت "باتريشيا كريستين" إلى أن قراراها جاء بعد أن ألغت خطوبتها من شريكها السابق، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتعرض لضغوط مجتمعية بأن عليها الزواج قبل أن تبلغ الـ30 من عمرها.

وكشفت "باتريشيا" بأنها أقامت "حفل الالتزام الذاتي" العام الماضي لتوصل صوتها للعالم أجمع بأن يتوقفوا عن الضغط على الفتيات بالزواج قبل بلوغهن سن الثلاثين من عمرهن.

واشترت باتريشيا لنفسها خاتم زواج وزهور وفستان زفاف بوهيمي أنيق، وأشارت إلى أن تكلفة حفل الزفاف الذي استمر 30 دقيقة فقط لم تتجاوز الـ 50 جنيهًا إسترلينيا.

وقالت بأن فكرة تحدي التوقعات المجتمعية هو هوس حياتها وبأنها تأمل في أن تتمكن جميع النساء حول العالم في إظهار علاقتهن مع أنفسهن ويتخلين عن فكرة ربط حياتهم بأي شخص كان.

وقالت العروس لصحيفة "ميرور" البريطانية: "تمضي حياتنا ونحن نبحث عن شريك حياتنا، لكننا لا نفعل ذلك لأنفسنا".

وبعد انتهاء مراسم حفل الزفاف توجهت "باتريشيا" برفقة تسعة من صديقاتها بنزهة في الحديقة.

وعلى الرغم من أن "باتريشيا" قد تزوجت من نفسها، إلا أنها لا تزال منفتحة على فكرة مقابلة شريك في المستقبل، قالت إنها في الوقت الحالي تركز على نفسها مما يجعلها شريكًا أفضل.