أسطورة روما المُعتزل "دي روسي" يتنكر على هيئة رجل عجوز لمتابعة مباراة من المدرجات

بعد سنوات طويلة لعب فيها "دانييلي دي روسي" مدافعًا عن قميص نادي روما الإيطالي، قرر الأسطورة المعتزل أن يعيش تجربة مشاهدة إحدى مباريات فريقه السابق من على المدرجات.

ولتحقيق هذه الرغبة استعان "دي روسي"، الذي أعلن اعتزاله هذا الشهر، بخبيرة تجميل حتى يغير ملامحه من شاب في نهاية الثلاثينيات الى ستيني عجوز بتجاعيد تملأ وجهه والشعر الأبيض يغطي 99% من شعره.

وقام "دي روسي" بتغيير ملامحه حيث وضع شعرًا مستعارًا رماديًا طويلًا، وقبعة صوفية ونظارة وهمية، وكان ذو لحية بيضاء.

وكشف "دي روسي" بأن كل ما قام به هو من أجل الجلوس بأريحية في المدرج الجنوبي الخاص بالألتراس "الكورفا سود" لمشاهدة ديربي روما ولاتسيو الذي أقيم الأحد الماضي في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي وانتهى بالتعادل 1-1.

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وكشفت زوجته الممثلة الإيطالية "سارة فلبربوم"، أن زوجها بذل جهودًا استثنائية لمتابعة مباراة فريقه السابق مع جاره اللدود لاتسيو من المدرجات دون أن يتعرف عليه أي من المشجعين.

وكتبت "فلبربروم": "استغرق الأمر ساعات وأصيب الأطفال بصدمة. لكنه (دي روسي) كان سعيدًا كصبي صغير.. أحبك".

يذكر أن "ديربي" انتهى بتعادل الفريقين 1-1 في الجولة الـ21 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

دانييلي دي روسـّي

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بدأ مسيرته الكروية مع نادي روما في عام 2002، لكنه بدأ باللعب مع منتخب إيطاليا لكرة القدم في عام 2004. من إنجازاته لبفوز ببطولة كأس إيطاليا مرتين موسمي 2006/2007، 2007/2008، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 مع منتخب إيطاليا لكرة القدم.

يعتبره الكثير من مشجعي الرومانيستا القائد بعد "فرانشيسكو توتي" قائد روما الأول ورمزها، لقد رفض "دي روسي" العديد من العروض الذي قدمت له من قبل أقوى الاندية الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول، وأبى إلا أن يظل لاعباً لفريق العاصمة الإيطالية روما.

اعتزال دي روسي دوليًا في 2017 عقب خروج ايطاليا من كأس العالم بعد الخسارة في الملحق الاوربي الموهل لكاس العالم امام السويد 1/0.

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