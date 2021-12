أسواق كريسماس في دبي تحظى بشهرة واسعة على مستوى العالم أجمع، حيث الهدايا الرائعة والفعاليات الترفيهية المُسليّة الخاصة بهذه الاحتفالية المميّزة.

وقبل أقل من أسبوع على بدء الأعياد، تفاجئ دبي سكانها وزوّارها بقائمة طويلة من أسواق كريسماس في دبي حيث الاحتفالات على قدم وساق مع عروض أفلام الكريسماس، وأرض العجائب وشجرة الكريسماس العملاقة والعديد من الفرص للقيام بالتسوق من أجل شراء أجمل الهدايا.



نقدم لكم في هذا التقرير 6 أسواق كريسماس في دبي يوصى بزيارتها والتي تتضمن أنشطة شتوية تجعلك تشعر بروح عيد الميلاد.

أسواق كريسماس في دبي

إكسبو 2020 دبي

أكبر عرض في الإمارات العربية المتحدة هو الاحتفال بموسم الشتاء بمعرض احتفالي مثير للإعجاب في إكسبو 2020 دبي حيث سترى هناك الشلال المذهل، وسوقًا لعيد الميلاد مليئًا بأكشاك الهدايا والنوافذ المنبثقة والحلويات التقليدية، بالإضافة إلى العروض الحية طوال النهار والليل.

توجه إلى موكب عيد الميلاد اليومي، وكوّن صداقات مع جيش متجول من الأقزام المرحة، وتمتع باللقاء والتحية في مغارة سانتا وانشر قائمة أمنياتك في صندوق البريد المخصص في Earth Plaza.

هناك أيضًا جلسات خبز معروضة، ومناطق للفنون والحرف، وكستناء محمصة، وأكواب فقاعية من الشوكولاتة الساخنة، وكرات ثلجية عملاقة، ومجموعة من أفلام الكريسماس المفضلة.

سيتم عرض Home Alone يوم الخميس، وسيتم عرض Miracle في شارع 34 في ليلة عيد الميلاد وستبث Elf في يوم عيد الميلاد.

للحصور على تذاكر إكسبو، يرجى النقر هنا

ميناء دبي

سيلتقي سانتا الزائرين ويحييهم جنبًا إلى جنب مع شجرة عيد الميلاد العائمة التي يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار.

يفتح معرض ميناء دبي يوميًا من الساعة 3 مساءً حتى 11 مساءً حتى الخميس 30 ديسمبر، مع أسطول من القوارب الاحتفالية العملاقة على طراز الأوريغامي وحلبة للتزلج على الجليد في الهواء الطلق ومنطقة ثلجية.

سيستضيف الحدث ذو الطابع البحري أيضًا أكشاك وألعاب وأنشطة منبثقة بالإضافة إلى قائمة من مفضلات الأعياد من البائعين الضيوف بما في ذلك Zero Gravity و Jumeirah Hospitality.

قصر الحبتور

سيتعرض أي شخص ينزلق على شارع الشيخ زايد لضغوط شديدة لتفويت هذه الحديقة الشتوية السنوية الشهيرة.

يقام حبتور بالاس دبي كل يوم في ديسمبر من الساعة 5 مساءً حتى منتصف الليل بالأعياد، ويحول مساحته الخارجية إلى معرض احتفالي في الهواء الطلق لجميع أفراد العائلة.

يمكن للزوار تناول الكستناء المحمصة حديثًا وخبز الزنجبيل المزين بدقة وأكواب القهوة الدافئة من الأكشاك المنبثقة.

لا تفوت فرصة التقاط صورة مع بابا نويل، أو اسمتع إلى الجوقة الحية، أو اصنع هدية عيد الميلاد الخاصة بك في أكشاك الفنون والحرف اليدوية.

دخول مجاني الحبتور سيتي

سكي دبي

حوّل أحلامك بعيد الميلاد الأبيض إلى حقيقة واقعة في سكي دبي - كاملة بالثلج الحقيقي.

قم ببناء رجل ثلج، واصنع ملاكًا ثلجيًا، وانتظر قدوم عصابة من أقزام سانتا أو تناول الإفطار مع سانتا نفسه.

هناك أيضًا ورشة ألعاب، وصندوق بريد يوصل الرسائل مباشرة إلى لابلاند (أرض العجائب)، وزلاجة ثلجية، وسينما في أفلام عرض الثلج المفضلة مثل Home Alone والإصدارات الجديدة بما في ذلك Spider-Man: No Way Home.



يبدأ الدخول من 95 درهمًا؛ لحجز التذاكر، يرجى النقر هنا

سوق مدينة جميرا

هناك متسع للجميع في القائمة الرائعة في سوق مدينة جميرا الاحتفالي الذي يمتد على مساحة 1750 مترًا مربعًا، ويعتبر من أشهر أسواق الكريسماس في دبي.

ويوفر سوق مدينة جميرا الكثير من فرص التسوق في جميع الأنحاء، وفرقة موسيقية حية تعزف أغاني الكريسماس، ومنطقة قتال ثلجي، ومأكولات ومشروبات موسمية.

ستستضيف الممرات المائية المتلألئة في سوق مدينة جميرا المعرض لمدة 15 يومًا حتى الخميس 30 ديسمبر.

وستكون في مركز الصدارة شجرة عيد الميلاد بطول 12 مترًا كاملة مع الحلويات الملونة والمزيّنة بشرائط ملونة.

دخول مجاني جميرا.كوم

وينتر وندرلاند في ياس مول

عاد وينتر وندرلاند في ياس مول بشكل أفضل من أي وقت مضى، إذ يمكن للصغار القفز على متن قطار سانتا إكسبريس لرؤية الأقزام يصنعون الألعاب في المصنع قبل كتابة خطاب إلى سانتا.

حتى أن هناك فرصة لـ 32 طفلًا محظوظًا للفوز بتوصيل هداياهم إلى المنزل من قبل سانتا.

تنتشر حول المعرض الاحتفالي الهدايا التقليدية والنوافذ المنبثقة للطعام والموسيقيين الحيين المتجولين وأعمال خبز الزنجبيل.