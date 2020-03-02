أسوة بمطرب شهير.. تفقد بصرها بعد صبغ عينها بالوشم الأسود

أصيبت فتاة بولندية بالعمى بعد نَقش بياض عينها بـ"وشم" أسود اللون أسوة بمطرب "راب" شهير يدعى "بوبيك".

وقالت "ألكسندرا سادوفسكا" ذات الـ25 عامًا، بأنها دفعت ثمن هوسها بالوشوم غاليًا، بعد أن فقدت حاسة البصر تمامًا في إحدى عينيها، فيما يقول الأطباء إنها في طريقها إلى العمى الكلي قريبًا.

وأشارت "ألكسندرا"، من مدينة فروتسواف شرقي بولندا، بأنها ستلجأ للقضاء، لكن المحاكم لن تعيد لها بصرها الذي فقدته.

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الرابر "بوبيك"

وروت "ألكسندرا" لوسائل الإعلام بأنها بدأت تعاني ألمًا شديدًا في عينيها بعد تنفيذ رغبتها ووشمها، فيما أخبرها صانع الوشم أن هذا أمر طبيعي يمكن أن يعالج بالمسكنات، إلا أن النصيحة لم تجد نفعا مع الشابة التي فقدت البصر في عينها اليمنى، وسط ترجيحات أن يحدث الشيء ذاته لليسرى في وقت قريب.

وقالت: "لسوء الحظ، الأطباء غير متفائلين بحدوث تقدم. التلف (في العين) عميق وممتد. أنا خائفة من أن أصبح عمياء كليًا"، لكنها أضافت: "لن أحبس نفسي وأصاب بالاكتئاب. أنا حزينة لكن الحياة سوف تستمر".

وكشفت التحقيقات في الواقعة أن صانع الوشم ارتكب أخطاء خطيرة أثناء عمله، من بينها استخدام صبغ مخصص للجلد فقط ولا يجب أن يلامس العين، وقال محامي الشابه إن "هناك دليل واضح على أن صانع الوشم لا يعرف كيف ينفذ شيئا حساسًا كهذا، وقراره أدى إلى هذه المأساة.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن صانع الوشوم الذي لا يزال يمارس عمله، ويواجه السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بعد تسببه في إعاقة للفتاة.

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