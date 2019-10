أشهر أعزب في عالم التنس يدخل القفص الذهبي.. وتسريب صورة لفستان العروس

We barely have words to describe such a charming and fascinating couple. Congratulations for your beautiful love, for your exquisite wedding day and for your endless happiness, we wish you all the best, now, and forever. Once more, thank you for trusting in us and for giving us the opportunity to take part in such an important and special day, it has been a pleasure and a once in a lifetime experience to work with you and to get to know. Mery, you looked incredibly elegant and delightful, a unique bride! __ Pocas palabras pueden describir a una pareja tan fascinante y encantadora. Enhorabuena por vuestro precioso amor, vuestra boda exquisita y eterna felicidad. ¡Os deseamos lo mejor, ahora y siempre! Una vez más, queremos agradeceros vuestra confianza y la gran oportunidad que nos habéis brindado - formar parte de un día tan importante y especial -. Ha sido un enorme placer trabajar con vosotros y vivir esta experiencia inolvidable. ¡Mery, estabas increíblemente elegante y preciosa, una novia única! __ @rafaelnadal #Wedding #RealBride #RafaNadal #MeryPerello #RosaClara #BridalDesigner

A post shared by Rosa Clará (@rosa_clara) on Oct 20, 2019 at 1:31pm PDT