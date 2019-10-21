أشهر أعزب في عالم التنس يدخل القفص الذهبي.. وتسريب صورة لفستان العروس

سنوات طويلة أمضاها نجم كرة التنس الإسباني "رافائيل نادال" وهو يخفي تفاصيل علاقته بخطيبته "ماريا فرانسيسكا بيريو" حتى أنه كان يغضب لمجرد تسريب أي معلومة تتعلق بهما.

ولكن المفاجأة حدثت يوم السبت، حين كسر "نادال" صمته بالاعلان عن زواجه من خطيبته في حفل فاخر أقيم في واحدة من أغلى العقارات في إسبانيا بحضور العاهل الاسباني السابق "خوان كارلوس" برفقة زوجته "صوفيا".

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واكتفى "نادال" بنشر صورة من إطلالة القصر وأرفقها بإيموجي الغمزة 😉

وقد عقد "نادال" (33 عامًا) قرانه على "ماريا" (31 عامًا) في قلعة "سا فورتاليزا" الاسبانية الواقعة في جزيرة مايوركا على خليج بولينسا المُطل على البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت مصادر من داخل الحفل بأن الشيف Macarena de Castro هو الذي أشرف على إعداد البويه للضيوف في الحفل الفاخر.

وتم رصد العروسان وهما يشتركان في لحظات خاصة خلال العرس، حيث ظهر "نادال" وهو يلمس وجه "ماريا" بحنان، ويرتب شعرها، بينما كانا واقفين تحت قنطرة عملاقة مزينة بأزهار الأوكالبتوس.

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فستان العروس:

تم عرض فستان زفاف "ماريا" للمرة الأولى- ولكن فقط في شكل رسم تخطيطي، من قبل دار "روزا كلارا" لفستانين الزفاف والذي صُمم بتنورة طويلة مع أكمام طويلة وحزام حول الخصر.

وشاركت المصصمة "روز" صورة للفستان عبر الحساب الرسمي لها على تطبيق "إنستغرام" أرفقتها بتهنئة خاصة للعروسين.

وكتبت: "بالكاد لدينا كلمات لوصف مثل هذا الزوج الساحر والرائع، تهانينا على حبك الجميل وعلى يوم زفافك الرائع وسعادتك التي لا نهاية لها، نتمنى لكِ كل التوفيق، الآن وإلى الأبد".

وأردفت تقول: "مرة أخرى، أشكرك على ثقتك بنا وعلى إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في مثل هذا اليوم المهم والخاص، لقد كان من دواعي سروري بالعمل معكِ، كنتِ في غاية الأناقة، أنتِ عروس فريدة".

العروس ماريا:

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درست "ماريا فرانسيسكا" إدارة الشركات في جامعة جزر البليار، لكنها حرصت على إخفاء علاقتها مع "نادال"، وعدم ملاحظة الناس لكونها صديقة الإسباني.

بدأت "ماريا" العمل في قسم الاتصالات في بالما دي مايوركا، ثم عملت في لندن، لكنه تشغل حاليًا منصب مديرة التكامل الإجتماعي في "مؤسسة رفايل نادال" التي يقع مقرها في برشلونة، وتديرها والدة رفا السيدة "آنا ماريا بيريرا".

في عام 2013، اشترى "نادال" و"ماريا" منزلًا بقيمة 4 ملايين يورو، ليكون منزل الزوجية، "ماريا" تدرك التضحيات التي يقدمها زوجها، للحفاظ على تواجده في أعلى مستوى تنافسي في لعبة التنس.

تعرف "نادال" و"ماريا" على بعضما البعض عن طريق أخته الصغيرة "ماريبيل"، صديقة الطفولة لـ"ماريا"، بينما بدأ الثنائي في مواعدة بعضهما البعض في عام 2005، ونادرًا ما تحدث أي منهما عن علاقتهما معاً، لكن في عام 2011 تحدثت "ماريا" مع "جون كارلين" الكاتب الخاص بـ"نادال"، عن أسباب ذهاب الإسباني وحيدًا في رحلاته حول العالم لخوض البطولات

وقالت "ماريا": "السفر في جميع أنحاء العالم لن يكون جيدًا لي وله أيضًا، إذا تابعته في كل مكان، أعتقد قد يجعلنا نتوقف أن نصبح بحالة جيدة".

تعدّ علاقة "نادال" مع "ماريا" طويلة الأجل منذ الطفولة حطمت المقولة الشهيرة، "إمرأة واحدة لا تكفي"، في ظل حفاظ الثنائي على علاقة الحب الوطيدة بينما منذ الصغر حتى الزواج.

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