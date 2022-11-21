قبل مواجهة الأرجنتين.. إليك أشهر أغاني المنتخب السعودي

يستهل المنتخب السعودي لكرة القدم مشاركته المونديالية السادسة في بطولة كأس العالم قطر 2022 بمواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم غدٍ الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي المكسيك وبولندا.

ويعد مشجعو المنتخب الأخضر في السعودية والدول العربية الشقيقة الساعات والدقائق لمتابعة مجريات المباراة التي ستقام على استاد لوسيل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتزامنًا مع قرب مواجه المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، يبحث المشجعون السعوديون عن أغاني المنتخب القديمة التي علقت في أذهانهم والتي كانوا يرددوها تشجيعًا لمنتخب بلادهم في المنافسات السابقة.

نستعرض لكم في هذا التقرير أشهر الأغاني التي سجلها فنانون سعوديون لمؤازرة وتشجيع المنتخب السعودي التي ما زالت عالقة في أذهان الكثيرين.

أشهر أغاني المنتخب السعودي

الله الله يا منتخبنا

أغنية شهيرة أداها الفنان طلال سلامة تزامنًا مع مباريات كأس آسيا 84 م التي أقيمت في سنغافورة.

غناء: طلال سلامة

طلال سلامة كلمات: الشاعر محمد صالح نوار

الشاعر محمد صالح نوار ألحان: الموسيقار محمد شفيق

2. جاكم الإعصار

تعد من أشهر أغاني تشجيع المنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس آسيا ١٩٨٨م.

غناء: عبادي الجوهر

عبادي الجوهر كلمات: الأمير عبدالرحمن بن مساعد

الأمير عبدالرحمن بن مساعد ألحان: عبادي الجوهر

3. يا ناس الأخضر لا لعب

غناء: طلال مداح

طلال مداح كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن

4. يا سلامي عليكم يا السعودية

غناء: الفنان راشد الماجد

الفنان راشد الماجد كلمات: سعد الخريجي

سعد الخريجي ألحان: صالح الشهري

صالح الشهري توزيع ديجيتال: شركة قنوات

5. خضر الفنايل

تعد من أشهر أغاني المنتخب السعودي التي أداها فنان العرب محمد عبده.

غناء : محمد عبده

: محمد عبده كلمات: سعد الحميد

سعد الحميد ألحان: عبد الرب إدريس

6. جوهر بلادي

غناء: خالد عبد الرحمن

خالد عبد الرحمن كلمات وألحان: خالد عبد الرحمن

7. عاشت بلادي

غناء: راشد الفارس

راشد الفارس كلمات: الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ألحان: ناصر الصالح

8. أهزوجة المنتخب السعودي

أهزوجة جماهير المنتخب السعودي ضمن مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 دعماً للمنتخب السعودي ورفعًا لمعنويات لمعنوياتهم.

9. فخرنا الأخضر