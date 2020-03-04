أصغر فندق في العالم.. مساحته 4 أمتار ويتسع لشخصين فقط

يعد فندق KARU GLAMPING في مدينة "فورو" الإستونية واحد من أصغر الفنادق بالعالم لمساحته الصغيرة التي تمنحك تجربة فريدة مننوعها.

فقد كسر الفندق الصورة النمطية عن الفنادق بمساحته الصغيرة التي لا تتجاوز الـ4 أمتار ويتسع لشخصين فقط.

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ويمكن أن يستضيف الفندق زوجين لقضاء وقت ممتع في إستونيا، إذ يمنحهما المنزل "الفندق الصغير" تجربة غير عادية ولن تتكرر كثيرًا.

أما بالنسبة لتصميم الفندق فهو استثنائي وغير عادي فهو مخصص للمغامرين أو للأزواج أو للثنائيات ولديه مساحة صغيرة وحديقة خاصة متاحة لإقامة حفلات الشواء.

الفندق من الداخل:





















الأردن

يذكر أن الأردن تحتضن أيضًا أحد أصغر الفنادق في العالم، ففي الجنوب الأردني يأتي الزوار من كل بقاع الأرض لزيارة إحدى مدن عجائب الدنيا السبع، إلا أنهم ومنذ ست سنوات أصبحوا يذهبون بعد التمتع في معالم الطبيعة والآثار، إلى المبيت ليلة في أصغر فندق تصل مساحته قرابة الثلاثة أمتار مربعة، والفندق غرفة واحدة، حيث ينام السائح في بطن سيارة فولكس فاغن الألمانية الصنع.

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وتبلغ كلفة الليلة الواحدة في فندق أبو علي 40 دينارًا، وتشمل الخدمات ووجبات الطعام، وغالبًا، ما يستقبل الفندق النزلاء من حول العالم، من جنسيات مختلفة من بينها الإيطالية، والفرنسية، واليابانية، والأمريكية.

ويشير أبو علي إلى أن فندقه "المتواضع" سبق وأن استقبل العديد من الشخصيات المهمة والكبيرة، من بينهم وزراء وسفراء للأردن، إذ إن موقع الفندق الاستراتيجي، يجذب أي شخص يمر في المنطقة، بسبب شكله الغريب وتصميمه الاستثنائي.

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