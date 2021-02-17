أطفال الولادة المبكرة بملابس الأبطال الخارقين.. وعائلاتهم تجهش بالبكاء

منحت الكوادر الطبية في أحد المستشفيات الإسبانية أطفال الولادة المبكرة ملابس الأبطال الخارقون المصنوعة يدويًا خصيصًا لهم.

وتم إعطاء الأطفال الصغار ملابس الأبطال الأكثر شهرة بما في ذلك سوبرمان وباتمان وفلاش.

وتم منح 15 عائلة عدة دقائق للبقاء مع أطفالهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى عيادة برشلونة للاحتفال بعطلة نهاية الأسبوع وهم يرتدون أزياء الأبطال الخارقين.

وقالت "إيريكا سانشيز"، منسقة وحدة العناية المركزة، انفجر الآباء والأمهات في البكاء عندما ارتدى الأطفال ملابس الأبطال الخارقون.

وقالت "سانشيز": "أردنا أن يكون يومًا مميزًا وسط كل الحزن الذي نعيشه". كانت تشير إلى جائحة كورونا التي هزت العالم منذ العام الماضي.

وأردفت تقول: "لم تتوقع العائلات ذلك لأنهم لم يعتقدوا أنه كان كرنفالًا بالفعل، وقد كانت لحظة مؤثرة للغاية، حيث أن الإقامة هنا هي حالة مملة للغاية، كل الأيام هي نفسها، ومع ذلك كان ذلك اليوم مختلفًا!.

وتابعت: "الأطفال الذين تتم رعايتهم هنا ولدو في الأسبوع الـ 26 من الحمل ويزنون حوالي 500 إلى 600 جرام (1.1 إلى 1.3 رطل)، لأنهم كانوا توأم، ولكن الآن مع الأزياء يزنوا أكثر، حوالي 1 كيلوغرام ( 2.2 رطل)".

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