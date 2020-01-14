أعتذر عن الكذب عليكم لمدة 13 عامًا.. مذيعة إيرانية تستقيل بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية

بعد أيام على انتقاد مقدمة الأخبار في التلفزيون الإيراني "إلميرا شريفي" سلطات بلادها على تكتمها بخصوص حادثة إسقاط طائرة أوكرانية بضواحي طهران، أعلنت مذيعة إيرانية أخرى استقالتها من التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقالت المذيعة "غيلار جباري" في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "كان من الصعب جدًا علي أن أصدق مقتل مواطني بلدي، أعتذر عن الكذب عليكم في التلفزيون لمدة 13 عامًا".

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كما يأتي قرار المذيعة "غيلار" بعد أيام من إعلان صاحبة الميدالية الأوليمبية الوحيدة في إيران "كيميا علي زاده" إنها قررت مغادرة الجمهورية الإسلامية بعد أن وصفت نفسها بأنها "واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران".

استمرار المظاهرات تنديدا بإسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران

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يذكر أن الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى على خلفية حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية لا تزال مستمرة منذ أيام.

وتوافدت جموع من المحتجين إلى ساحة آزادي والشوارع الرئيسية المؤدية إليها وسط العاصمة، وهي تردد شعارات مناهضة لقوى الأمن والحرس الثوري. في حين أطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المدمع لتفريق المحتجين.

ورفع المحتجون في عدة مدن أخرى -من بينها آمل ومشهد ويزد وشيراز وأصفهان وتبريز وآراك ويزد وأهواز وقزوين وكرمانشاه وسنندج- شعارات تندد بسياسات الحكومة وطريقة تعاملها مع حادث الطائرة الأوكرانية.

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وشهدت المظاهرات تمزيق صور القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل قبل أيام جراء غارة أميركية في العراق.

وأغلق المتظاهرون الطرق بالعاصمة طهران عبر إحراق حاويات النفايات، مرددين هتافات "الموت للدكتاتور"، و"الموت لخامنئي" (المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي).

وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ 737؛ مما أسفر عن مصرع 176 شخصًا: 82 إيرانيًا و57 كنديًا و11 أوكرانيًا وعشرة سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.

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