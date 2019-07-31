أغنية في عرس فلسطيني تُغضب السعوديين.. وحرب هاشتاغات على "تويتر"

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع غنائي أثار غضب مغردين سعوديين، هاجم فيه مغنيان فلسطينيان السعودية والإمارات والبحرين في حفل زفاف أقيم في إحدى القرى الفلسطينية مؤخرًا.

وبحسب المقطع المتداول، فقد ظهر المغنيان أكرم وشادي البوريني وهما يتابريان بالزجل بعبارات تهاجم دولًا خليجية أبرزها السعودية والإمارات والبحرين واتهمتها بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي.

في مساجدهم

في مناسباتهم

في شاشاتهم



يشتموننا!!



الحل هو طردهم من السعودية عشان نكون مرتاحين منهم ☺️



#باعوا_الكضيه_وشتمونا pic.twitter.com/AhkxOpsNDt — هندامّ. (@Eliu6__) July 26, 2019

وبعد تداول المقطع، تحول موقع التدوين "تويتر" الى ساحة للقتال بين مغردين فلسطينيين وخليجيين عبر وسم #باعوا_الكضيه_وشتمونا تم من خلاله شتم الفلسطينيين وتخوينهم والدعوة لطردهم والتهجم على قياداتهم.

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وفي المقابل، أطلق مغردون مؤيدون للقضية الفلسطينية، هاشتاغًا "#لابوك_لابو_صهينتك"، قالوا خلاله إن من يدعم التطبيع، يخالف ابتداء أقوال حكام السعودية عبر مر التاريخ، من تأكيدهم أهمية قضية فلسطين، ومنع أي علاقة رسمية مع إسرائيل.

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وقال مغردون إن من يحاول تصوير "كره فلسطين وقضيتها"، سمة ظاهرة لدى الشعب السعودي، هم "الذباب الإلكتروني"، وحسابات ما يعرف بـ"الوطنجية" الذين لا يمثلون موقف الشعب الحقيقي.

وعلى المستوى الرسمي، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانًا، يوم الأحد، دانت فيه "الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على العرب الذين وقفوا ويقفون دومًا داعمين للقضية الفلسطينية".

وربط العديد ممن علق على الأمر بين الأغنية وتأخر الحجاج الفلسطينيين على الحدود السعودية، إذ نشر محمد الزين "حجاج فلسطين محتجزون على الحدود الأردنية السعودية بسبب أكرم وشادي البوريني".

وتأتي أزمة الأغنية بعد أيام من زيارة السعودي محمد سعود للقدس المحتلة، ولقائه إسرائيليين في زيارة تطبيعية، وتصدي شبان وفتية القدس له حين دخل المسجد الأقصى المبارك، واصفين إياه بالمطبع.

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وكل ذلك يأتي في سياق رفض فلسطيني لخطة الإملاءات الأميركية لطمس القضية الفلسطينية، والمسمّاة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، ومقاطعتهم لورشة المنامة التي نظمتها الولايات المتحدة في البحرين، الشهر الماضي، تحت مسمى "السلام من أجل الازدهار"، واعتبرها الفلسطينيون الشق الاقتصادي للصفقة.

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