أفضل الوجهات خلال ليالي رمضان في السعودية

البوابة - التجربة الرمضانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في كل عام لا مثيل لها، فساعات النهار تتميز بهدوئها وسكينتها بينما أمسيات ما بعد الإفطار تعج بالنشاط والحيوية حيث الزيارات العائلية، وارتياد المطاعم، وقضاء الاحتياجات من المجمعات التجارية والأسواق التقليدية.

وتشهد المدن السعودية كافة العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والإبداعية المرتبطة بشكلٍ وثيق بشهر رمضان المبارك، ناهيك عن الأجواء الروح الروحانية التي تشهدها صلاتي التراويح والتهجد التي تقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة وكافة مساجد المملكة.

ليالي رمضان في السعودية

تتميز ليالي شهر رمضان في السعودية بأجواءها الروحانية النابضة بالحياة، إذ يُعتبر السهر حتى ساعات الفجر والسحور أمرًا اعتياديًا لدى أغلب السكان، حيث السهرات العائلية وتجمعات الأصدقاء على الموائد الرمضانية والتجول في الأسواق التجارية.

وفي السطور التالية، اجمعنا لكم قائمة بأفضل الأماكن في عدة مدن سعودية والتي تمنح زوّارها فرصة للاستمتاع بالأجواء الروحية خلال أمسيات الشهر الفضيل.

فعاليات رمضانية في الرياض

تزهو شوارع العاصمة السعودية الرياض بالأضواء والأنوار والفوانيس طيلة أيام الشهر الفضيل، فيما تمتلأ المساجد بالمصلين والمعتكفين لأداء صلاتي التراويح والتهجد حيث تنتشر رائحة بخور العود والمسك في أرجاءها.

أما من ناحية المطاعم وكشكات الطعام فحدث ولا حرج، إذ تتميز الرياض بقائمة طويلة ومتنوعة من المطاعم التي تقدم المأكولات السعودية التقليدية إلى جانب المطاعم ذات النكهة العالمية.

أما من الناحية الترفيهية، يُعد قصر الحكم وجهة مفضلة لدى الكثيرين حيث الأسواق التقليدية والتي تمنح زوّارها فرصة تسوق مثالية وممتعة.

أما حي السفارات، أو الحي الدبلوماسي، يُعد من أشهر الوجهات الترفيهية لسكان الرياض، فهي منطقة فاخرة تمتلئ بالمقاهي والمطاعم التي تقدم عروض خاصة بهذا الشهر الفضيل.

في منطقة الدرعية التاريخية، يُعتبر مقهى Gulf Spring Cafe من أفضل المقاهي التي ينصح بزيارتها في الرياض خلال الشهر الفضيل.

فعاليات رمضانية في جدة



سيحظى أهل مدينة جدة وزواها بفرصة استثنائية للاستمتاع بالأجواء الرمضانية في منطقة جدة التاريخية، التي تعد الوجهة الترفيهية الأبرز في هذه المدينة الساحلية، حيث يلتقي الحاضر بالماضي مع قائمة من المطاعم والمقاهي وأكشاك الطعام والمعارض والمتاحف والورش التعليمية والثقافية والرياضية وغيرها.

أما معرض بساط الريح، الذي يقام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، يعرض للزوار مجموعة من البضائع، بعضها مجاني أو يباع بأسعار معقولة جدًا، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعمل على توفير خدمات تلبي احتياجاتها بما يضمن تدوير عوائد اقتصادية على المنطقة وأبنائها.

كما يقدم معرض بساط الريح تسهيلات لزواره، حيث وجدت المطاعم والمقاهي داخل أرضيته بالإضافة إلى منحهم تجربة تسوق فريدة من نوعها لما يحويه في جنباته من معروضات الملابس والتحف والمجوهرات والإكسسوارات والسجاد والمشغولات اليدوية والمستلزمات المنزلية ومواد الزينة.

ننصحك بالتوجه إلى بحيرة الأربعين، حيث المناظر الجذابة والكورنيش التابع للبحيرة وقائمة طويلة من المطاعم التي تقدم المأكولات السعودية بأسلوب عصري ومنها مطعم Tofareya Tent.



