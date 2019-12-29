"أفعى" ضخمة تثير الرعب في مطار جنوب إفريقي.. وتحرم طفلًا من صعود الطائرة (صور)

أثار قميص يحمل صورة "مرعبة" بلبلة في مطار جنوب إفريقي الأمر الذي دفع السلطات المعنية على منع طفلًا من أن يستقل الطائرة قبل تغيره.

فقد كان الطفل "ستيفي لوكاس" البالغ من العمر 10 أعوام، كان عائدًا من جنوب أفريقيا إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم إخباره في مطار جوهانسبرغ أن قميصه "يُخالف السياسة الأمنية".

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وقال والداه، اللذان كانا يرافقان ابنهما في الرحلة يوم 17 ديسمبر، إن "ستيفي" كان يرتدي قميصًا مطبوعًا عليه صورة ثعبان ضخم، وتابعا: "خيّرنا موظفو الأمن بين تغيير القميص أو عدم صعود الطائرة، حتى لا يتسبب في إثارة فزع وقلق الركاب الآخرين".

واضطر الطفل إلى الخضوع لسياسة المطار، فيما توصل الطرفان في النهاية إلى حل وسط، يقضي بقلب القميص بهدف إرجاع صورة الثعبان إلى الخلف، حتى تظهر على ظهره، وليس صدره.

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وأشار والدا "ستيفي" بأن لدى طفلهما اهتمام شديد بالثعابين والعناكب والحشرات.

في حين أصدرت إدارة المطار بيانًا جاء فيه: "إن لضباط الأمن الحق في تحديد ما إذا كان أي شيء يمكن أن يسبب أذى أو قلقًا للركاب على متن الطائرة".

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