أقوى رجل في أستراليا يسحب شاحنة 25 طنًا بيديه المجردتين (فيديو)

أثار "جوردن ستيفي" المعروف كأقوى رجل في أستراليا، دهشة عشرات الجماهير بسحبه شاحنة تزن 25 طنًا بيديه المجردتين.

وقدم "جوردن" والذي يُعرف باسم "بيجي" (29 عامًا)، عرضه المذهل في مدينة "مانوم" يوم الأحد الماضي، حيث سحب الشاحنة الضخمة بيديه، وفي الفيديو يمكن سماع تهليل الجماهير.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعمل "جوردن" مدرب رفع أثقال، ويشتهر بقوته واحترافيته العالية والتي كثيرًا ما يستعرضها من أجل أهداف نبيلة.

يُذكر أنه في 5 يوليو العام الماضي، ساعد أقوى رجل في أستراليا في جمع تبرعات لصالح مؤسسة Craniofacial Australia الخيرية، وذلك من خلال سحبه طائرة " كانتاس 800-737 بلغ وزنها 60 طنًا تقريبًا.

يُذكر أنه في أبريل من هذا العام، سحب "جوردن" قطار في مزار SteamRanger السياحي في أستراليا، والذي بلغ وزنه 150 طنًا وسحبه لمسافة 10 أمتار، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسحب فيها "جوردن" قطارًا منذ 20 عامًا.

وعكس المتوقع، قال "جوردن" إنه في حين أن الكثيرين يعتقدون أن أصعب ما فعله هو سحب القطار أو الطائرة، إلا أنه كشف أن سحب شاحنة ذات 18 عجلة، كان الأكثر تحديًا ووصفها بالوحش.

لمزيد من اختيار المحرر:

لحظة مرعبة.. حادث مروّع للاعبة أثقال يتسبب بكسر يدها