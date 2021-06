أكبر امرأة في العالم تتلقى لقاح كورونا وتتنافس على لقب "غينيس" للأرقام القياسية

تلقت امرأة هندية تبلغ من العمر 124 عامًا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" لتكون أكبر شخص في العالم يتلقى اللقاح.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الهند أن ما مجموعه 9289 شخصًا، من ولاية جامو وكشمير الهندية، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية، تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا يوم الأربعاء.

124 years old woman, Rehtee Begum gets her first dose of #CovidVaccine at kral mohalla Baramulla during door to door campaigning.#LargestVaccineDrive #JandKFightsCorona pic.twitter.com/v6YpN3ykcp