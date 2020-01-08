أكبر عملية اغتصاب في التاريخ.. سجن رجل اعتدى جنسيًا على 195 شاب بعد تخديرهم

أصدرت محكمة في مدينة مانشستر البريطانية أمس حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق طالب دكتوراه اعتدى جنسيًا على 48 رجلًا بعد تخديرهم، ويعتقد أنه فعل ذلك مع 140 آخرين.

وصنفت وسائل إعلام بريطانية أبرزها "ديلي ميل" المجرم "رينارد سيناجا" (36 عامًا) بأسوأ مُغتصب في تاريخ بريطانيا والعالم أجمع.

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وكشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق أن المجرم "سيناجا" اعتاد أن يخرج في الساعات الأولى من صباح كل يوم، وبشكل منتظم، لاصطياد الشباب الذين لعبت الخمر برؤوسهم وهم يغادرون النوادي الليلية، وكان يعرض عليهم مكانًا للنوم أو مزيدًا من الخمور.

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وتابعت: "ثم يقوم بتخدير ضحيته لدى وصولهما إلى منزله، ليقوم بالاعتداء عليه جنسيًا وهو فاقد الوعي، وتصوير الواقعة على هاتفه المحمول".

وذكرت المصادر بأن الرجل قام بالاعتداء على إجمالي 195 ضحية، لكن الجهات المسؤولة لم تستطع تحديد هوية 70 من الضحايا الذين تم تسجيل حالات الاعتداء عليهم.

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ويُعتقد أن الجاني كان يستخدم عقار "جي إتش بي" (شراب النشوة) لتخدير الضحايا.

في حين قال المجرم "سيناجا" أثناء المحاكمة إن الرجال الآخرين كانوا يساعدونه في تحقيق نزوة جنسية بالتظاهر بالموت أثناء الاعتداء عليهم، لكن الإدعاء وصف ذلك بأنه "أمر سخيف"، حيث أظهرت مقاطع الفيديو أن بعض الضحايا كانوا يصدرون شخيراً يدل على استغراقهم في النوم.

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