ألوان قوس قزح تورط الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي .. والأخير يوضح

أثارت مشاركة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في منتدى الأديان الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما انقسامًا في آراء عدد من المتابعين في العالمين العربي والإسلامي.

وانشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تحليل الصور التي انتشرت لمشاركة الأمين العام لمنتدى العالم الإسلامي محمد العيسى وإلقاء كلمته في المنتدى الذي تنظمه جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية.

الأمين العام لمنتدى العالم الإسلامي محمد العيسى في منتدى الأديان

وظهر العيسى في إحدى الصور المتداولة وهو يجلس أمام "شعار" بألوان قوس قزح، الذي بات اليوم مرتبطًا بـ"مجتمع الشواذ"، الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة دفعته للخروج في تبرير يكشف فيه صحة الأمر بعد اتهامه بالترويج للمثلية الجنسية من خلال بوابة "الأديان" والمنتديات التي تقيمها جماعات دينية.

وقال العيسى في تصريح رسمي لأحد البرامج الفضائية أن منتدى الأديان الذي شارك فيه قبل أيام جاء بتنظيم من "جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية" التي أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها للزواج المثليين وترفض دعمهم انطلاقًا من دوافع دينية.

ونفى العيسى في تصريحه الربط بين "ألوان طيف قوس قزح" و"مجتمع الشواذ جنسيًا" مؤكدًا أن "المبالغة" في ربط "قوس قزح" بـ"المثلية الجنسية" ستجعل الجميع في حالة حرج من استخدام هذه الألوان.

وأكد العيسى أن "الشعار" الذي ظهر في المنتدى"لا يمتّ بأيّ صلة لمجتمع الشواذ، بل هو شعار سلام، ويحمل الطيف المتعدد للتنوع البشري وفوقه حمامة السلام، وفوقه شعار منظمة سانت إيجيديو التي تأسست في أواخر الستينات الميلادية، أي قبل الطفرة المعاصرة للمثلية، أي قبل شعارهم الحديث".

منتدى الأديان

استضافت جماعة سانت إيجيديو قبل أيام النسخة السادسة والثلاثين من حدث "روح أسيزي" السنوي في روما، الذي يعود تاريخه إلى عام 1986 بمشاركة رؤساء دول من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا.

وتم خلال جلسات المنتدى الدعوة إلى السلام، خاصة وأن العالم غارق في الحروب ومنها الحرب الأوكرانية.

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

يتولى محمد بن عبد الكريم العيسى منصب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي منذ مايو 2016 والتي من شأنها الدعوة للإسلام وشرح مبادئه وتعاليمه، ومقرها مكة المكرمة وتأسست عام 1962.

شغل محمد العيسى العديد من المناصب ومنها: