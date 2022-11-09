أمراء آل سعود يرقصون العرضة في حفل زفاف الأمير خالد بن عبدالعزيز.. شاهدوا الفيديو

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بصور ومقاطع فيديو من حفل زفاف الأمير خالد بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز على ابنة الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز.

وأظهرت الصور المتداولة على حضور لافت لعدد مهيب من أمراء آل سعود وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي وسفير دولة الكويت الشيخ علي الخالد الصباح وسفير دولة قطر السيد بندر بن محمد العطية.

كما حظي حضور عدد من الأمراء على تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ومنهم محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز الذين حرصوا على التواجد إلى جانب والد العريس الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز.

كما أظهرت الصور توافد أمراء آل سعود لتقديم التهاني للعريس الأمير خالد ومنهم الأمير سعود بن عبدالله بن محمد والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وابنه الأمير عبدالله وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

الأمير خالد بن عبدالعزيز يرقص العرضة

سلمان يا وجه السعد

وابشر بنا يا شيخنا ..🤍🇸🇦

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العريس صاحب السمو الملكي الأمير

خالد بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز

وأصحاب السمو الأمراء خلال العرضة السعودية https://t.co/6cNrKrqsk4 pic.twitter.com/CiDUAPctdv — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) November 8, 2022

وظهر العريس في أحد مقاطع الفيديو وهو يؤدي العرضة السعودية إلى جانب عدد من الأمراء والتي تقول كلماتها "سلمان يا وجه السعد وابشر بنا يا شيخنا".

الله يحفظكم ويطول عماركم 🇸🇦🤍

الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز

وابنه العريس الأمير خالد وعدد من الأمراء

خلال أداءهم العرضة السعودية https://t.co/6cNrKrqsk4 pic.twitter.com/QAKdfh8i5z — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) November 8, 2022

الأمير خالد بن عبد العزيز

هو رابع أبناء الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود الخمس، الذي كان يشغل سابقًا منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات.

والدته هي الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد آل سعود