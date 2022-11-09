أمراء آل سعود يرقصون العرضة في حفل زفاف الأمير خالد بن عبدالعزيز.. شاهدوا الفيديو

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بصور ومقاطع فيديو من حفل زفاف الأمير خالد بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز على ابنة الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز.
وأظهرت الصور المتداولة على حضور لافت لعدد مهيب من أمراء آل سعود وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي وسفير دولة الكويت الشيخ علي الخالد الصباح وسفير دولة قطر السيد بندر بن محمد العطية.
كما حظي حضور عدد من الأمراء على تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ومنهم محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز الذين حرصوا على التواجد إلى جانب والد العريس الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز.
كما أظهرت الصور توافد أمراء آل سعود لتقديم التهاني للعريس الأمير خالد ومنهم الأمير سعود بن عبدالله بن محمد والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وابنه الأمير عبدالله وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
الأمير خالد بن عبدالعزيز يرقص العرضة
سلمان يا وجه السعد— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) November 8, 2022
وابشر بنا يا شيخنا ..🤍🇸🇦
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العريس صاحب السمو الملكي الأمير
خالد بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز
وأصحاب السمو الأمراء خلال العرضة السعودية https://t.co/6cNrKrqsk4 pic.twitter.com/CiDUAPctdv
وظهر العريس في أحد مقاطع الفيديو وهو يؤدي العرضة السعودية إلى جانب عدد من الأمراء والتي تقول كلماتها "سلمان يا وجه السعد وابشر بنا يا شيخنا".
الله يحفظكم ويطول عماركم 🇸🇦🤍— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) November 8, 2022
الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز
وابنه العريس الأمير خالد وعدد من الأمراء
خلال أداءهم العرضة السعودية https://t.co/6cNrKrqsk4 pic.twitter.com/QAKdfh8i5z
الأمير خالد بن عبد العزيز
هو رابع أبناء الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود الخمس، الذي كان يشغل سابقًا منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات.
والدته هي الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد آل سعود
- ولدى الأمير خالد 4 أشقاء وشقيقات وهم:
- الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر - متزوج من الأميرة سارة بنت فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
- الأميرة بسمة بنت عبد العزيز بن بندر.
- الأميرة ريما بنت عبد العزيز بن بندر.
- الأمير محمد بن عبد العزيز بن بندر.
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