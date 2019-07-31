أمريكا أيضًا لا تخلو من زواج القاصرات.. وولاية واحدة تحظره بشكل قاطع

وافق مجلس شيوخ ولاية ماساتشوستش الأمريكية، يوم الأحد، على تشريع قانون يمنع زواج الأطفال المُبكر بعدما كان مسموحًا به في السابق.

ونشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية على موقعها تفاصيل جلسة مجلس الشيوخ والذي حضره حقوقيون ومتطوعون من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب في الولاية وحاكم الولاية "تشارلي بيكر".

ويمنع القانون الجديد في الولاية الأمريكية الزواج تحت سن 18 عامًا، ولا يقبل أي استثناءات كانت.

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كما أشارت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000- 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.

وأوضحت أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلًا عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.

ويسمح القانون المحلي في 48 ولاية أمريكية بـ"زواج الأطفال" في ظل ظروف معينة، وكان القانون مثلًا في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عامًا، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي.

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