أمريكية عارية تتجول بالمسدس وتطلق النار عشوائيًا على السيارات

البوابة - فتحت امرأة عارية ومسلحة النار بشكلٍ عشوائي على السيارات المارّة على أحد الطرق السريعة والمزدحمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء، وتسببت في إثارة حالة من الهلع والرعب لدى عشرات السائقين الذين حاولوا تجنب رصاصاتها قدر المستطاع.

ونشرت وسائل علام أمريكية مقطع فيديو التقطه أحد السائقين الذي وثق من خلاله اللحظات المروّعة التي عاشها حين صادف السيدة العارية وهي تطلق النار نحو المركبات التي كانت أمامه.

وظهرت السيدة المجهولة في مقطع الفيديو وهي تصرخ وكأنها تخاطب أحدهم قبل أن تبدأ بإطلاق النار يمينًا ويسارًا محاولة إصابة أحد السائقين.

عارية تثير الهلع في أمريكا

تقول دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أنه في حوالي الساعة 4:40 مساءً، أبلغ المتصلون عن سائقة متهورة تقف على الطريق القريب من الجسر وتسببت في تعطيل حركة السير في عدد من المسارب.

وقال الضابط آندرو باركلي: "قال المحققون أن المرأة العارية نزلت من مركبتها مرتين، في المرة الأولى كانت تحمل سكينًا بيدها، قم عادت إلى مركبتها وواصلت قيادتها نحو أوكلاند، وعندما توقفت خرجت من مرة أخرى وبدأت بإطلاق النار في الهواء الطلق وفي وجه عدد من المركبات، كما اصطدمت بمركبات متعددة".

وذكر آندرو أن المرأة العارية استسلمت في نهاية المطاف بالقرب من منحدر I-880 وهي الآن في مركز للصحة العقلية في مستشفى محلي.

وبينما يبحث المحققون في سبب إثارة هذا الموقف الخطير، والسبب الذي دفع المرأة العارية على القيام بهذا السلوك المرعب، وعما إذا كانت تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قال باركلي إن المرأة ستواجه على الأرجح عدة اتهامات.

وتابع: "نظرًا لخطورة الحادث هنا، يمكن توجيه تهم جنائية بحق السيدة على الرغم من أننا نعلم بأنها بحاجة لمساعدة نفسية، إلا أنه سيتم أخذها للحجز بعد خروجها من المستشفى".