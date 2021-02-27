أمريكي يزيف عملية اختطافه للحصول على يوم إجازة

لجأ عامل أمريكي لحيلة غريبة من أجل الحصول على يوم أجازة من العمل حيث قام بتزييف عملية اختطافه.

وأفادت " ديلي ستار "، أن براندون سولز، العامل بمصنع الإطارات بولاية أريزونا الأمريكية عُثر عليه ويداه مقيدة خلف ظهره وفمه مغلق بواسطة منديل قماشي حتى لا يتمكن من الصراخ وطلب المساعدة وذلك في ظهر يوم ال 17 من شهر فبراير/ شباط الجاري.

وأثناء تحقيقات الشرطة معه، قال سولز أنه تم إختطافه من قِبل شخصين ملثمين وقاموا بضربه على رأسه ووضعوه في السيارة وانطلقوا به وبعد ذلك ألقوه على جانب الطريق بالقرب من برج المياه الموجود بمدينة كوليدج، ولاية أريزونا.

وتابع سولز أن الدافع وراء عملية اختطافه هو إمتلاك والده لمخابئ من الأموال في جميع أنحاء المدينة ولكن هذه الرواية لم يقتنع بها أفراد الشرطة وبالفعل قاموا بفحص كاميرات المراقبة الموضوعة بالطرق.

أعادت شرطة مدينة كوليدج إستجواب سولز مرة أخرى بعد ان أظهرت لقطات الكاميرا كذب روايته وتزييفه عملية اختطافه فلا يوجد أي شئ مصور على الكاميرات يؤكد صدق روايته وأكدت الشرطة أن هو من دبر الأمر برمته.

واعترف سولز أنه بالفعل دبر عملية اختطافه حتى يتمكن من الحصول على يوم إجازة من العمل.

وبالفعل احتجزت الشرطة سولز بتهمة البلاغ الكاذب وتزييف عملية اختطافه والأن سيكون لديه وقتاً كثيراً يقضيه خارج العمل بعد أن أكدت تقارير الشرطة أن مصنع الإطارات قام بطرده بعد هذه الواقعة.

وصرح الضابط مارك ترسيرو لشبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية أن سولز غطى فمه بالمنديل القماشي وخلع حزامه وقيد به يداه خلف ظهره والقى بنفسه على جانب الطريق حتى يتم العثور عليه ويظهر الأمر كأنه عملية اختطاف. 4

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