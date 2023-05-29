أميرة الطويل ترزق بمولودتها الجوهرة

البوابة - رُزقت سيدة الأعمال السعودية أميرة الطويل بولادة طفلتها الثانية من زوجها الملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري بعد مرور نحو 4 سنوات على ولادة طفلها الأول زايد.

ونشرت سيدة الأعمال السعودية أميرة الطويل تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" زفت من خلالها هذا الخبر السار لمتابعيها البالغ عددهم أكثر من مليون شخص.

وكشفت الطويل في التغريدة التي نشرتها قبل ساعات بأنها اختارت للمولودة الجديدة اسم "الجوهرة"، وسألت الله بأن يحفظها وأن ينبتها نباتًا حسنًا ويجعلها قرة عين لها ولوالدها.

وانهالت التعليقات المباركة والمهنئة لأميرة الطويل، رغم أنها لم تكشف خبر حملها في السابق باعتبار أنها مُقلة جدًا في إطلالاتها العلنية أو مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

أميرة الطويل ترزق بـ زايد

رُزقت أميرة الطويل في سبتمبر 2019 بمولودها الأول "زايد" وذلك بعد عام من زواجها من رجل الأعمال الإماراتي المهيري.

زواج أميرة الطويل

في سبتمبر 2018، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ زواج أميرة الطويل، طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال، من ثري إماراتي شهير.

وتداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي حينها صورة لبطاقة الدعوة لحضور حفل زفاف سيدة الأعمال أميرة الطويل من رجل الأعمال الإماراتي المعروف خليفة المهيري الذي أقيم في 9 سبتمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

من هو خليفة بن بطي المهيري؟

خليفة بن بطي المهيري يأتي في المرتبة السابعة في قائمة أكثر رجال الأعمال ثراء في الإمارات حيث بلغت ثروته 1.8 مليار دولار في شهر مارس 2018.

وهو رئيس مجموعة KBBO في الامارات التي تملك استثمارات في مجال التعليم والخدمات المالية والخدمات الصحية وهو مساهم ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "إن أم سي" للرعاية الصحية في لندن.

كما أنه الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "بيت الواسطة للأوراق المالية" وعضو مجلس إدارة "مجموعة المهيري".

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