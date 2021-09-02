أميرة يابانية تتخلى عن لقبها الملكي وتتوجه لأمريكا مع خطيبها

لم يكن مسار الحب الحقيقي سلسًا أبدًا في حياة الأميرة اليابانية ماكو وخطيبها "كي كومورو"، ولكن بعد سنوات من المعاناة قرر الثنائي عقد قرانهما نهاية العام الجاري في حفل بسيط بعيد عن الأجواء الأرستقراطية الملكية.

وتم تأجيل زواج الأميرة "ماكو" و"كومورو"، وكلاهما يبلغان من العمر 29 عامًا، لأكثر من عامين بسبب الخلاف حول 4 ملايين ين بين والدة العريس "كومورو" وخطيبها السابق.

وإذا تزوجت الأميرة "ماكو" دون احتفالات تقليدية، فستكون أول امرأة من أفراد الأسرة الإمبراطورية تتخطاها في اليابان منذ مئات السنين باعتبارها ابنة ولي العهد الياباني وابنة أخت الإمبراطور ناروهيتو.

وستتخلى الأمير "ماكو" الطقوس الملكية والتي تسمى "Nosai no Gi"، حيث تتبادل فيها أسر الخطيبين الهدايا، بالإضافة الى حفل "Choken no Gi" وهو اللقاء الرسمي للعروسين مع الإمبراطور والإمبراطورة.

ويعيش العريس "كومورو" حاليًا في الولايات المتحدة، بعد أن تخرج من كلية الحقوق بجامعة فوردهام في ولاية نيويورك بدرجة دكتوراه في القانون في مايو وأخذ امتحان المحاماة في الولاية في يوليو.

وسيتم الإعلان عن نتيجة الامتحان بحلول منتصف ديسمبر ومن المتوقع أن يحصل على وظيفة في مكتب محاماة محلي.

وكان ولي العهد قد أعلن العام الماضي موافقته على الزواج في مؤتمر صحفي في طوكيو عقد قبل عيد ميلاده الخامس والخمسين بشرط أن تقوم والدة العريس "كومورو" بحل نزاعًا ماليًا قائمًا مع خطيبها السابق.

وقال: "أعني، أوافق على زواجهما، فالدستور ينص على أن الزواج يجب أن يقوم فقط على الموافقة المتبادلة لكلا الجنسين. إذا كان هذا هو ما يريدانه حقًا، فأعتقد أن هذا شيء يجب أن أحترمه كوالد".

وقال العريس "كي كومورو" إن أسرته لم تواجه صعوبات مالية في العام الماضي. وقال إن قضية القرض غير المسدد من جانب والدته لخطيبها السابق قد تمت تسويتها، لكن خطيب أمه السابق قال لوسائل إعلام محلية إن القضية لم تحل.

من جهتها أعربت الأميرة "ماكو" عن عزمها القوي على المضي قدمًا في زواجها، الذي كان مقررًا أصلًا في عام 2018، لكنه تأجل بعد تقارير عن نزاع بين والدة "كومورو" وخطيبها السابق بشأن المال بما في ذلك النفقات التعليمية لابنها التي تحملها الرجل.

الأميرتان الأردنيتان سارة وعائشة في ظهور نادر.. وإعلامي لبناني يتغزل بجمالهن

ابنة الأمير علي تخطف الأضواء في مهرجان عمان السينمائي.. شاهدوا جمالها

فتاة الباحة تعتذر للسعوديين بعد اقتحامها العرضة: فهمتوني غلط!