أميرة الطويل تزور الفاشنيستا يارا النملة في مقهاها الجديد .. وجمالها يخطف الأنظار

توجهت سيدة الأعمال السعودية أميرة الطويل لزيارة الفاشنيستا يارا النملة في المقهى الخاص بها والذي افتتحته مؤخرًا بدعم من عائلتها.

وانطلاقًا من الصداقة التي تجمعهما معًا، عبرت أميرة الطويل عن دعمها ليارا في مشروعها الجديد وتواجدت في المقاهى لتوصل رسالة مفادها دعمها للشابات السعوديات الطموحات.

ووثقت يارا زيارة سيدة الأعمال أميرة الطويل لمشروعها بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" بحضور والدتها مهندسة الديكور أماني العايد.

وخطفت أميرة الطويل الأنظار لها بإطلالتها الأنيقة خلال تواجدها في المقهى حيث ارتدت عباءة بالألوان الترابية مع حركة بسيطة من ناحية اليد باللون الليموني البارد ونسقتها مع شالة باللون البيج.

وكانت يارا النملة قد افتتحت مشروعها الجديد والمتمثل بمقهى أنيق بدعم من عائلتها.

وتلقت يارا التهاني والتبريكات من متابعيها، متمنين لها التوفيق في مشروعها الجديد.

يذكر أن يارا النملة هي فاشنيستا سعودية الجنسية درست الهندسة المعمارية في جامعة الأمير سلطان بالرياض.

اكتسبت يارا النملة شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج والوطن العربي، فهي مهتمة بالجمال والموضة والمكياج.

حيث حصلت يارا النملة على لقب أجمل فتاة في المملكة العربية السعودية في العام 2019م.