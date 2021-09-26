ظهور مفاجئ لفتاة العباءة البرتقالية ... وهذا ما قالته عن التحرش بها

لم تكتفِ الفتاة الشقراء ذات العباءة البرتقالية في إثارة الجدل خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي يوم الخميس الماضي، عادت اليوم إلى إثارة المزيد من الجدل بمقطع فيديو كشفت فيه عن هويتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو جديد ظهرت فيه الفتاة التي تعرضت للتحرش في الطائف.

وعلقت الفتاة على الفيديو: "كفاية خوف من المجتمع، أنا اللي سويت فوضى بالشوارع ولابسة عباية برتقالية".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت يوم أمس السبت إلقائها القبض على عدد من الأشخاص في حوادث تحرش وقع على هامش احتفالات اليوم الوطني وعلى رأسهم الشاب الذي تحرش جنسيًا بالفتاة ذات العباءة البرتقالية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على الفاعل وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال المتحدث إن الشاب ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

ووسط حوادث التحرش الجنسي التي شهدتها السعودية خلال احتفالات اليوم الوطني، غردت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، موضحة النظام المتبع لمكافحة "جريمة التحرش" في البلاد.