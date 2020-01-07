أمير أردني يدخل القفص الذهبي.. إليكم الصور الأولى من حفل الزفاف

احتفلت العائلة الهاشمية في الأردن بزفاف الشريف غازي بن شاكر من ليان سعيد نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويعد الشريف شاكر هو حفيد الأمير الأردني الراحل زيد بن شاكر الذي تقلد عدة مناصب منها رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع.

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الأمير زيد بن شاكر

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هو أحد أبناء الأمير شاكر بن زيد الذي ولد بمكة المكرمة سنة 1885م، وصديق الملك الأردني المؤسس عبد الله الأول بن الحسين.

كان الأمير زيد رئيس وزراء وقائدًا عامًا للقوات المسلحة الأردنية لمدة 12 سنة، ولد في مدينة عمان بتاريخ 4 أيلول، 1934م، وتوفي 30 آب 2002 وهو متزوج وله ولدان: ابن وابنة.

المؤهلات العلمية

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حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة من كلية فيكتوريا بمدينة الإسكندرية في مصر سنة 1951 م ثم تلقى علومه العسكرية في الأكاديمية الملكية الحربية: ساندهيرست عام 1955 م.

وبعدها التحق الأمير زيد بكلية القيادة والأركان: ليفن وورث في الولايات المتحدة عام 1964 م.

اتقن العديد من اللغات، منها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الإيطالية واللغة الأسبانية

وكما التحق الأمير زيد بن شاكر التحق في الجيش العربي الأردني وكان ضمن المجموعة الأولى للضباط الذين شكّلوا طليعة الجيش في حركته يوم 1/آذار/1956 ، والذين كانوا أعضاء في التنظيم السرّي واشتركوا في تنفيذ قرار تحرير الجيش من الجنرال غلوب باشا وإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية.

المناصب التي شغلها

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1955-1957: مرافقًا للملك الحسين بن طلال

1964-1970: قائد لواء مدرع وفرقة مدرعة

1 آب 1970: أسند إليه منصب مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون العمليات

5 آذار، 1973: عُيّن رئيسًا لهيئة الأركان ورئيسًا للديوان الملكي الهاشمي ومستشار للملك الحسين بن طلال لشؤون الجيش العربي

تشرين أول 1974: ترفع إلى رتبة فريق

8 كانون الثاني 1976: قائد عام للقوات المسلحة الأردنية

آب 1984: ترفع إلى رتبة فريق أول

حزيران 1987: ترفع إلى رتبة مشير

27 نيسان 1989: رئيس الوزراء ووزير الدفاع

7 كانون أول 1989: رئيس الديوان الملكي الهاشمي

21 تشرين الثاني 1991: رئيس الوزراء ووزير الدفاع

14 تشرين أول 1993: رئيس الديوان الملكي الهاشمي

8 كانون الثاني 1995-4 شباط 1996: رئيس الوزراء ووزير الدفاع

4 شباط 1996 منحه الملك الحسين بن طلال لقب (أمير)

30 آب 2002 توفي في قصره بمدينة عمان

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