أمير الطويل تُغرد من جديد.. وما علاقة فيروس "كورونا"؟

توجهت سيدة الأعمال السعودية أميرة الطويل الى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتضرع الى الله بأن يرفع عنا وباء فيروس "كورونا" المُستجد.

وبالرغم من نشاطات أميرة الطويل في المجالات الاستثمارية ومن أبرز الشخصيات المطالبة بحقوق المرأة السعودية، ألا أن حسابها على موقع التدوين "تويتر" لا يضم الكثير من التغريدات.

بالأمس، عادت أميرة الطويل الى التغريد وكتبت: "فترة حسينا فيها باننا نحلم باليوم الي ندخل فيه ونصلي بالحرم، شعور يمكن ما قد حسينا فيه بالقوة هذه لنعمة القرب من الحرمين".

فترة حسينا فيها باننا نحلم باليوم الي ندخل فيه ونصلي بالحرم، شعور يمكن ما قد حسينا فيه بالقوة هذه لنعمة القرب من الحرمين

والحين عرفنا شعور ملايين الناس الي صعب عليهم هالشي ويحلمون لو مره بعمرهم الله يكتب لهم نعمة الزيارة

سبحان الله وراء كل بلاء حكمة واستشعار بالآخرين

اللهم رحمتك — أميرة الطويل (@AmeerahAltaweeL) April 13, 2020

وتابعت: "الحين عرفنا شعور ملايين الناس الي صعب عليهم هالشي ويحلمون لو مره بعمرهم الله يكتب لهم نعمة الزيارة سبحان الله وراء كل بلاء حكمة واستشعار بالآخرين اللهم رحمتك".

وتأتي هذه التغريدة بعد أن توجهت عددًا من وحدات الحرس الوطني والجيش بالمنطقة الغربية تحركت من مدينة الطائف باتجاه مكة المكرمة من أجل المساهمة في تطبيق منع التجول بعد ظاهرة تجمع الجاليات في أحياء النكاسة والمسفلة والمنصور وكدي، وهي الأحياء التي أعلنت وزارة الداخلية حظر التجول بها على 24 ساعة.

وكانت أميرة الطويل قد تزوجت الملياردير المهيري في التاسع من شهر سبتمبر من عام 2018 حسب ما كشفته بطاقة دعوة لحفل الزفاف تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب ما نشر في ذلك الوقت، فإن العروس قد أهدت زوجها أغنية عبدالمجيد عبدالله الشهيرة "من مثلك" خلال الحفل الذي فُرضت عليه السرية الشديدة ولم يحضره سوى من تمت توجيه الدعوة لهم فقط، وذلك بعيداً عن ترصد وسائل الإعلام.

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يذكر أن الملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري يأتي في المرتبة السابعة في قائمة أكثر رجال الأعمال ثراء في الإمارات حيث بلغت ثروته 1.8 مليار دولار في شهر مارس 2018، أما أميرة الطويل فكانت متزوجة من الأمير الوليد بن طلال وتم طلاقهما أواخر عام 2013 بعد 5 سنوات من الزواج.

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