أمير سعودي يجري عملية جراحية.. واسمه يتصدر الترند على "تويتر"

تصدر اسم الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" بعد إجرائه عملية جراحية قبل أيام.

وكشفت وسائل إعلام محلية في السعودية أن عملية الأمير بدر تكللت بالنجاح دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

الف لاباس عليك يا رب 🤲 طهور ان شاءالله 🤲#بدر_بن_عبدالمحسن pic.twitter.com/T965dhOOtk — سهام 💙💛🇸🇦💛💙 (@Sahouma1234) August 17, 2021

وعبر وسم يحمل اسم الأمير #بدر_بن_عبدالمحسن تقدم عدد من الأمراء ورواد موقع التدوين بالتهنئة للأمير لنجاح العملية، متمنين أن يتم الله عليه الشفاء.

#بدر_بن_عبدالمحسن الف سلامه عليه مايشوف شر — الله ماينسى احد 🤲🏼 (@Maoor232) August 17, 2021

#بدر_بن_عبدالمحسن

الحمــــد للـــه على السلامــة — إلياس الزهراني ✍؛،🇸🇦٠،٠،٠🇸🇦 (@Eliasoooo18) August 17, 2021

الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود

اسمه الكامل: الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود الابن الثاني من أبناء الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود والدته هي الأميرة وضحى بنت الحمود الفيصل الحمود الرشيد الشمري.

يُعد الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود شاعر معروف على الساحة السعودية والعربية وهو أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقي تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.

الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود - نشأته وتعليمه

نشأ الأمير بدر في بيت علم وأدب حيث كان والده محبًا للعلم والأدب، كما أنه شاعر مبدع ولديه مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب، ومجلس والده مليء بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين في ذلك الوقت مما كان له الأثر البالغ في حب الأمير بدر للأدب والشعر.

درس الأمير بدر مراحله الابتدائية بين السعودية ومصر، والمتوسطة في مدرسة الملكة فكتوريا في الإسكندرية، ودرس المرحلة الثانوية في الرياض كما درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

زامل الأمير بدر بن عبد المحسن بعض الشعراء الكبار في المملكة منهم: محمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وخالد بن يزيد ومحمد بن أحمد السديري عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وغيرهم الكثير.

وعلى الصعيد الفني تعاون مع الكثير من الملحنين من أبرزهم: سراج عمر محمد شفيق سامي إحسان وعبد الرب إدريس.

ومن المطربين الذين تغنوا بقصائده طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وخالد عبد الرحمن وعبد الله الرويشد وكاظم الساهر وصابر الرباعي وراشد الماجد وغيرهم.

مناصب الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود

عين سنة 1973 بمنصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون وعين رئيساً لتنظيم الشعر بالسعودية.

دواوين الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود