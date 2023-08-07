أناقة السلطان هيثم بن طارق تلفت الأنظار في شوارع برلين.. شاهدوا الصورة

البوابة - عُرف السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان ورئيس مجلس الوزراء، بالتزامه بالبروتوكول المخصص لأزياء شخصيات الدولة وسواء بـ"الدقلة" أو بـ"الثوب"، خاصة في المناسبات الوطنية أو لدى استقباله ضيوف السلطنة من الملوك ورؤساء الدول ومن في حكمهم.

أما في أثناء تفقده إحدى القواعد العسكرية في بلاده، يستبدل دومًا السلطان هيثم الثوب التقليدي بالبدلة العسكرية، لكنه يُعد مقلًا بإطلالاته العفوية بالأزياء العصرية وهو ما يجعل من ظهوره الأخير في شوارع العاصمة الألمانية برلين أمرًا مميزًا.

ونجح السلطان هيثم في لفت الأنظار له لدى تجوله أمام أحد المقاهي الشهيرة في برلين بإطلالة شبابية مؤلفة من بدلة أوروبية وبرنيطة مع حذاء رياضي أنيق.

السلطان هيثم في شوارع برلين

ولقيت إطلالة السلطان هيثم تفاعلًا واسعًا من قبل أبناء الشعب العُماني في منصات التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بأناقته ونجاحه في لفت الأنظار له بإطلالته المهيبة.

سلطان عُمان يتوجه إلى ألمانيا في زيارة خاصة

السلطان هيثم بالدقلة العمانية

وكان السلطان هيثم قد غادر السلطنة السبت الماضي متوجهًا إلى ألمانيا في زيارة خاصة هي الثانية له إلى ألمانيا منذ توليه مقاليد الحكم.

ولم تكشف وكالة الأنباء العمانية الرسمية أي تفاصيل تتعلق بالزيارة التي يقوم بها السلطان هيثم إلى ألمانيا، وما إذا كان سيجتمع بمسؤولين هناك أم لا.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها السلطان هيثم لألمانيا والثالثة عشرة إلى دول العالم منذ تولي السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم في 11 يناير 2020.

وفي يوليو 2022 كان السلطان هيثم بن طارق قد أجرى زيارة رسمية لألمانيا استغرقت 3 أيام، والتقى خلالها مستشار البلاد أولاف شولتس، والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، وبحث معهما العلاقات الثنائية وملفات مشتركة إقليمية ودولية.

الدقلة العُمانية

الدقلة العمانية زي له نمط مميز يختلف عن البشت المتعارف عليه، يتميز بالزخرفة ذات الطابع الإسلامي العربي المميز وبقماش الصوف ذات الجودة العالمية.

تلبس الدقلة في مناسبات رسمية معينة مثل:

تلبس الدقلة في حفل عشاء لاستقبال الملوك ورؤساء الدول ومن في حكمهم.

تلبس الدقلة في المناسبات الوطنية الخميسة، بالاضافة الى الأوسمة الممنوحة من الدولة مع الوشاح.

تلبس الدقلة في حفلات العشاء الرسمية التي تقام على شرف الملوك ورؤساء الدول ومن في حكمهم.

ألوان الدقلة العمانية

السلطان: يرتدي الدقلة ذات اللون الأسود الغامق وبزخارف ذهبية.

كبار الأسرة المالكة وأصاب السمو: الدقلة ذات اللون البني المائل للذهبي.

أصحاب المعالي ومن في حكمهم: الدقلة ذات اللون العنابي.

أشكال الدقلة العمانية

تأتي الدقلة بثلاثة أشكال مختلفة وكل نوع مخصص لشخصيات معنية:

النوع الأول: الدقلة المخصصة للسلطان.

النوع الثاني: الدقلة المخصصة لبكار الأسرة المالكة وأصحاب السمو.

النوع الثالث: الدقلة المخصصة لأصحاب المعالي الوزراء ومن في حكمهم.



