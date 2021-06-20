أنا حرة أخيرًا… ثنائي أوكراني ينفصل بعد تقييد أيديهما معًا لـ123 يومًا

هل يمكنك أن تتخيل نفسك مكبلًا بالأصفاد مع صديقتك لمدة 24 ساعة كاملة وعلى مدار الأسبوع وتفعل كل شيء (حرفيًا كل شيء) معًا؟ حسنًا بالنسبة لثنائي أوكراني، كان هذا هو الواقع اليومي لمدة ثلاثة أشهر.

وفي عيد الحب الماضي، أي قبل 123 يومًا، قرر الثنائي الأوكراني "ألكسندر كودلاي" (33 عامًا) تكبيل نفسه مع حبيبته "فيكتوريا بوستوفيتوفا" (28 عامًا) ليختبرا حبهما لبعضهما البعض لمدة 3 أشهر (90 يومًا فقط) لكن النتيجة كانت مفاجئة لهما.





بالأمس، قرر الثنائي "كودلاي" و"بوستوفيتوفا" قطع السلسلة وتسجيل رقمًا قياسيًا لكنهما أكدا بعد ذلك قطع علاقتهما مع كسر السلسلة.

وأقيمت مراسم كسر القيود في نفس المكان اللذان أغلقا قفلهما واعترفا أنه لولا السلسلة، لافترقا قبل ذلك بكثير.

وقال "كودلاي" بعد مراسم كسر القفل: "كل شيء يتعلق بالراحة الجسدية، فمع مرورالوقت اعتدنا على ذلك أكثر وأكثر. ليصبح الأمر أسهل".

وأشار "كودلاي" الى أن الفكرة جاءت بعد أن قالت "بوستوفيتوفا" إنها تريد الانفصال عنه، فقد اعتدنا على الانفصال مرة أو مرتين في الأسبوع، وبعد آخر شجار قررا أن يقيدا أنفسهما بسلسلة واحدة.

من جهتها قالت "بوستوفيتوفا”: "قررت أنها ستكون تجربة ممتعة بالنسبة لي، وأنها ستدخل في حياتي مشاعر مشرقة جديدة لم أختبرها من قبل، أنا أحبه، لذلك قررت أن أفعل ذلك، أما الآن فأنا حرة".

وقالت: "انظروا، نحن الآن على مسافة من بعضنا البعض، كنا سعداء، ونحن الآن سعداء بخوض هذه التجربة في حياتنا، نحن "فخورون" بتسجيل رقم قياسي في أوكرانيا".

واعترف الثنائي بأن التقارب الشديد مع عدم وجود مساحة أو خصوصية في النهاية كلفهما علاقتهما وخطط زفافهما.



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