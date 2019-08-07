"أنا خجولة".. مصارعة ماليزية مُحجبة تهزم 4 مصارعين وتصنع التاريخ

أعطت المصارعة الماليزية نور ديانا درسًا في التمسك بالثوابت باعتبارها أول مصارعة مُحجبة في تاريخ مصارعة المحترفين.

ورغم أن سنها لم يتجاوز 19 عامًا، نجحت ديانا في جذب الأنظار بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن هزمت 4 مصارعين رجال في يوليو/تموز الماضي والفوز ببطولة ماليزيا للمحترفين والتي تتشابه مع الـWWE في الولايات المتحدة.

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وبالرغم من أن طول الفتاة الماليزية يبلغ 155 سم فقط، ولا تزن إلا 43 كجم، إلا أنها تمتلك خفة وسرعة في الحركة تجعلانها عصيّة على أي خصم، فهي تعتمد على تكنيك متطوّر في إلقاء نفسها وتثبيت منافسيها.

وبعد هذا الانتصار، روت نور لوسائل إعلام عالمية مراحل دخولها عالم المصارعة: "رغم كوني مسلمة ومحجبة فإن هذا لا يمنعني من القيام بما أحبه، حين ألعب أكون "فونيكس" -اسم الشهرة الخاص بها- قد أكون صغيرة ولكنني أقوم بأشياء لا يتخيلها الكثيرون".

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وتابعت: "كانت البداية منذ الصغر بحب لعبة المصارعة قبل أن أبدأ في نهاية عام 2015 العمل على حلمي بأن أصبح مًصارعة".

واعترفت ديانا بأن "في البداية الأمر كان غاية في الصعوبة، لأن أغلب الناس كانوا يقولون لا يمكنني أن أصارع لأنني مسلمة وأرتدي الحجاب، ففي مرة من المباريات ارتديت القناع كي لا يتعرف علي أحد، إلا إني سرعان ما تخلصت منه".

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وأردفت تقول: "في العالم الواقعي أشعر بالخجل حقًا، أنا خجولة للغاية، لكن عندما أكون داخل الحلبة أشعر بشيء داخلي، أشعر بأني شخص مختلف تمامًا، أشعر بأني أريد الفوز دائمًا وأفعل ما أعجز عن قايمه خارج الحلبة".

ورغم خوفها حينئذ من ردة الفعل؛ فإن إزالة القناع زادت من شهرتها، بل بات الآلاف يتابعونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تطورت نور بشكل مُطرد لتصبح واحدة من أكبر الأسماء في عالم المصارعة الماليزية، مُتحدية الوصمة والتوقعات التي توضع على النساء المسلمات في المجتمع الماليزي.

وتقول نور: " كانت الاستجابة مذهلة، في العام الماضي أجرينا منافسات تجريبة ولم يأتي أحد. لكن هذا الأسبوع أتت ثلاث فتيات مًحجبات للتدريب".

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من جانبه، قال" شوكت فونسكا" مدرب نور: "بمجرد أن باتت مشهورة بتنا نتلقى المئات من الرسائل من فتيات مُحجبات يستفسرن عن كيفية أن يصبحن مُصارعات، إنها مَن كسرت الحاجز لتثبت أن قدرتها على فعل ذلك تعني قدرة الأخريات أيضًا على تكرار الأمر نفسه".

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