"أنا سرحان فيكي".. مسؤول أردني يغازل مذيعة على الهواء مباشرة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية مع رئيس الوزراء سابق عبدالله النسور يغازل مقدمته الإعلامية رهف صوالحة.

وخلال استضافته في برنامج "نوستالجيا"، روى النسور كواليس حياته الشخصية وذكرياته خلال الفترة الدراسية وتفاصيل توقيفه قبل سنوات عديدة.

وفي نهاية اللقاء مازح المسؤول الأردني مقدمة البرنامج بطريقة أثارت "سخرية" المغردين الذين ربطوا بين تصريحاته المثيرة للجدل والطريقة التي كان يدير فيها شؤون الدولة الأردنية أثناء توليه مناصب سياسية عدة.

وقال النسور للمذيعة خلال اللقاء: "بجوز في بعض أسئلتك جاوبتها من غير ما افهمها لانه كنت سرحان فيك".

وقال أيضًا: "الله يعطيك صبيان بعدك عروس.. وانا حكيتلك قبل ما تصور الكاميرا.. الله يستر عريسك من عيني أصيبوا بالعين، بس للعلم يارب انك ما تصيبوا بالعين".

يذكر أن عبدالله النسور هو سياسي أردني مستقل، شغل منصب رئيس وزراء الأردن سابقًا منذ 10 أكتوبر 2012 حتى 29 مايو 2016، كان وزيرا سابقًا ونائبًا سابقًا في البرلمان الأردني.

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