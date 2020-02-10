"أنتم كبار الحجم".. منع أسرة من ركوب درجة رجال الأعمال على متن طائرة تايلاندية

فوجئت سيدة بقرار منعها هي وابنتيها من ركوب درجة رجال الأعمال على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية بحجة أنهنّ "كبار الحجم".

وقالت "هوهانا" (59 عامًا) بأنها أرادت الاستمتاع برفاهية السفر على مقاعد درجة رجال الأعمال خلال رحلة جوية تستغرق 11 ساعة عائدتين إلى مدينة أوكلاند بعد اجرائهما عمليات جراحية للتخلص من الوزن الزائد في العاصمة التايلاندية بانكوك قبل 6 أشهر.

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لكن بدلًا من الإستمتاع بهذه الرفاهية، صدمت الأم وابنتيها "تيري" (37 عامًا) و"رينيل" (28 عامًا) عندما أتى إليهن موظفون من الخطوط الجوية التايلاندية، حاملين معهم أدوات حساب المقاسات قائلين لهنّ إنهنّ "كبار الحجم بدرجة أكبر من المعتاد" للجلوس على مقاعد درجة رجال الأعمال.

وبالرغم من مرور ستة أشهر على هذا الموقف "المثير للإشمئزاز"، إلا أن "هوهانا" لا تزال مستاءة من هذه الموقف.

تقول "هوهانا": "كان موظفو (خطوط الطيران) يصرخون في وجهنا بشكل متكرر 'أنتن كبار الحجم، كبار الحجم أكثر من المعتاد'. وكانت طوابير من الناس تشاهدنا وهم يقيسون خصرنا عند مكتب مراجعة أوراق السفروالحقائب (Check-in). كانت الطريقة التي عوملنا بها مهينة جدا لدرحة أنني انفجرت بالبكاء".

وأشارت الى أن عامل اللغة أيضًا وقف حائلًا في تواصلهنّ مع الموظفين، الذين رفضوا دخولهن الجزء المخصص لراكبي درجة الأعمال على متن الطائرة، وجعلوهن يجلسنّ في الدرجة السياحية.

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ومنذ تجربتها المؤلمة في الصيف الماضي، تحاول "هوهانا" وبناتها استرداد المال من شركة الخطوط الجوية التايلاندية، لكن شركة الطيران عرضت فقط إعادة التعويض بناءً على الفرق بين الأسعار السياحية والاقتصادية.

فيما قال المتحدث باسم الخطوط الجوية التايلاندية أن خطوط الطيران وضعت الآن تحذيرات بشكل أفضل في نظام حجوزاتها، ما يجعل شركات السياحة والوسطاء على وعي ومعرفة بمثل هذه الأمور.

كانت الأسرة في جولة نظمتها شركة "ديستنيشن بيوتي"، التي تتخصص في ارسال زبائنها إلى تايلاند لإجراء عمليات فقدان الوزن الزائد وجراحات التجميل.

وقال مارتن أولسن، الرئيس التنفيذي للشركة إنه شعر "بالحزن الشديد والإندهاش"، من الطريقة التي تعاملت بها الخطوط الجوية التايلاندية مع الموقف.

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