أنجبت 11طفلًا .. زوجة الرئيس الشيشاني تنال لقب "الأم البطلة"

أعاد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" إحياء لقب "الأم البطلة" بعد عقود من توقفها وبدأ بمنحها للنساء اللاتي أنجبن 10 أطفال وأكثر تكريمًا لجهودهن "الجبارة".

وأصدر الكرملين مرسومًا رسميًا تضمن الإعلان عن إحياء اللقب الذي أطلق لأول مرة في الحقبة السوفيتية وذلك لتسليط الضوء على دور "الأم" في تقوية مؤسسة الأسرة وتربية الأبناء.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن من بين الأمهات الحاصلات على لقب "الأم البطلة" زوجة الرئيس الشيشاني "مدني قديروف" لإنجابها 11 ولدًا من 4 بنين و7 بنات، إضافة إلى أن لديهما طفلان بالتبني.

وبحسب موقع ويكيبيديا، فقد تزوج الرئيس الشيشاني قاديروف من مدني موساييفنا قاديروف في عام 1996، لديهما 4 بنين و7 بنات:

خُطمة (31 ديسمبر 1998)

كارينا (17 ديسمبر 2000)

هيدي (21 سبتمبر 2002)

تبريكة (31 يوليو 2004)

أحمد (8 نوفمبر 2005)

عاشوراء (يناير 2012)

عايشات (8 نوفمبر 2015)

زيليمخان (14 ديسمبر 2006)

آدم (24 نوفمبر 2007).

علي

إلى جانبهم فإن قاديروف ومدينة قد تبنيا طفلين في 2007.

ومن بين الحاصلين على اللقب الفخري امرأة لم يتم التعرف عليها بعد من منطقة يامالو نينيتس في القطب الشمالي.

يذكر أن مدني قدريوف كانت قد أطلقت مجموعتها الخاصة للأزياء المحتشمة "الفردوس" في مارس 2012 في دبي.

ما هي جائزة الأم البطلة

تم إطلاق جائزة الأم البطلة لأول مرة للعديد من النساء بين عامي 1944 و 1991، وأعاد بوتين إحياؤه في أغسطس 2022.

ويحق للفائزين باللقب الحصول على مبلغ مقطوع قدره 16،138 دولارًا (مليون روبل)، وذلك وفقًا لتقرير أغسطس الصادر عن وكالة الأنباء الروسية تاس.

ويأتي إحياء هذا اللقب كجزء من تكثيف التيار المحافظ الذي اجتاح روسيا منذ أن بدأت موسكو غزوها لأوكرانيا المجاورة.

يُمنح لقب "الأم البطلة - Mother Heroine” للأمهات اللاتي أنجب وربت عشرة أطفال أو أكثر شريطة أن تكون من مواطني الاتحاد الروسي.