أنصار "أوغلو" يحتفلون بفوز مرشحهم بالشمبانيا أمام مسجد بتركيا

منشور 25 حزيران / يونيو 2019 - 04:58
احتفالات اسطنبول
احتفالات اسطنبول

احتفل عشرات آلاف الأتراك في شوارع وساحات مدينة إسطنبول بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرام إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول.

وضمن هذه الأجواء، سادت حالة من الغضب في تركيا، بعد تداول فيديو لأنصار أوغلو، يتراقصون أمام أحد المساجد في تركيا.

ومما زاد الغضب لدي نشطاء التواصل الاجتماعي، تعمد مناصرو المرشح بالاحتفال بتطاير الشمبانيا في الهواء أمام مسجد تشامليجا الواقع في منطقة أسكدار.

ووجه عدد من المغردين تساؤلات عن سبب إقامة الاحتفال أمام المسجد بالذات، وما الرسالة التي يقصدها هؤلاء الأنصار؟

يذكر أن إمام أوغلو قد فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات الإعادة التي أجريت الأحد متقدمًا بفارق 8 بالمئة عن مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن يلدريم قوله: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح اسطنبول".

وقد ألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي جرت نهاية مارس، وقررت إعادتها في 23 يونيو.

وألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في مايو الماضي، في الانتخابات التي جرت نهاية مارس، وقررت إعادتها الأحد 23 يونيو الجاري.

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