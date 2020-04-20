أهرامات مصر تضيء باللون الأزرق.. وتنشر رسالة عن فيروس "كورونا"

أخذت الأهرامات الجيزة في مصر يوم السبت الماضي شكلًا مختلفًا تمامًا عما اعتدنا عليه وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

فقد أضاءت وزارة السياحة والآثار المصرية الأهرامات باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتراث وهو 18 من أبريل من كل عام.

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واستخدمت الوزارة شعارات اليوم العالمي للتراث، وهي المشاركة في المسؤولية تضامنًا مع التحدي العالمي لمواجهة فيروس "كورونا"، كما أضاءت الوزارة الأهرامات بالشعارات "ابقَ في المنزل"، "ابقَ آمنًا" و"زور مصر لاحقًا".

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يذكر أن العالم يحتفل في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982م، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

أما على الصعيد الصحي، فقد أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إن البلاد سجلت 112 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، جميعهم مصريون، كما سجلت 15 حالة وفاة، في تراجع ملحوظ عن حصيلة يوم السبت.

وأكد بيان للوزارة "ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 732 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي".

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