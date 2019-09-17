"أهلًا بالسعرات الحرارية".. كنتاكي تتخلي عن فكرة توفير الطعام الصحي قليل الدهون

قد لا يكون مفاجأة كبيرة لسماع أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة KFC ألغت مؤخرًا خططها لتوفير طبق دجاج صحي بعد أن رفض الزبائن شراءه.

وقررت سلسلة المطاعم في بريطانيا، التخلي عن فكرة توفير الطعام الصحي قليل الدهون في قوائمها، بسبب عدم إقبال الزبائن عليه.

وكشفت مديرة تسويق المطعم في بريطانيا وإيرلندا "جيني باكوود" أن فكرة إضافة الخيارات الصحية في قائمة الطعام كانت "كارثية"، بسبب الإقبال المنخفض جدًا.

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وقالت "باكوود": "لقد حاولنا تقديم الخيارات غير المقلية وفشلنا، لم نستطع الاستمرار بسبب قلة المبيعات".

وأضافت: "ليس من الجيد أن نطلق منتجًا صحيًا لا يشتريه أحد، فهو لن يحسن من صحة السكان، وسيكون كارثيًا من ناحية المبيعات".

كما أكدت "باكوود" أن محاولة المطاعم توفير قطع بطاطا مطهوة بطريقة أخرى غير القلي، باءت بالفشل هي الأخرى.

وكانت سلسلة مطاعم "كنتاكي"، المشهورة بوصفة التوابل السرية التي الاحتفاظ بها في خزنة سرية بمقرها في لويسفيل في الولايات المتحدة، قد أنفقت 8 ملايين جنيه إسترليني لتجهيز التوابل الجديدة الصحية في كافة فروعها في المملكة المتحدة للبدء في تقديم الدجاج المشوي الصحي، في محاولة لتشجيع عادات الأكل الصحية.

وسبق لمطاعم "دجاج كنتاكي" أن وفرت شطائر الدجاج المشوي في 2011، إلا أن الوجبة فشلت بشكل كبير في تحقيق المبيعات المرجوة.

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