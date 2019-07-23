"أودي" تطالب لاعبي برشلونة بإعادة سياراتها.. والسبب "مصاعرة الثيران"

طلبت شركة "أودي" الألمانية للسيارات من لاعبي نادي برشلونة الإسبانية، إعادة السيارات التي أهدتها لهم سابقًا، بعد انتهاء فترة شراكة "أودي" مع النادي الكتالوني.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن الشركة اتخذت هذا القرار بعد انتهاء عقد الشراكة بين النادي والشركة، نهاية يونيو الماضي، إذ تملك الشركة عقود رعاية مع أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ، لكنها أنهت شراكتها مع النادي "الكتالوني" الشهر الماضي.

​

وتوزع "أودي" سيارات مجانية لكل لاعبي النادي، قبل بداية الموسم، في حملة ترويجية سنوية، وحصل النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" العام الماضي على سيارة أودي "آر إس 6"، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 160 ألف دولار.

​

فيما كانت السيارة الأغلى من "أودي"، من نصيب لاعب الوسط الإسباني "سيرجيو بوسكيتس"، الذي أهدته الشركة سيارة أودي "آر 8 كوبيه"، والتي تبلغ قيمتها 240 ألف دولار.

​

الجدير بالذكر أن علاقة "أودي" ببرشلونة تمر بحالة من عدم الاتفاق خلال السنوات الأخيرة الماضية، نظرا لعدم التزام بعض لاعبي الفريق بالشروط الموقعة عليهم، وحدوث أكثر من واقعة تخالف قواعد اتفاق الشركة في عقدها مع برشلونة، ومن بين هذه الحالات، حضور بعض اللاعبين لمشاهدة مصارعة الثيران وذهابهم بهذه السيارة (في ظل رفض الشركة لهذا التقليد الذي تعتبره معاملة سيئة للحيوان).

لمزيد من اختيار المحرر:

"القديس ميسي" يظهر في شوارع برشلونة (صور)