أول ظهور لزوجة الشيف عمر .. شاهدوا ماذا فعلت

البوابة - فاجئ الشيف السوري الشهير عمر أبو لبدة، المعروف بـ الشيف عمر، متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بظهور زوجته نور لأول مرة معه في فيديو نشره عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب".

وفي الوقت الذي كان الشيف السوري منسجمًا ومنشغلًا في تحضيره وجبة الإفطار في شهر رمضان، أطلّت زوجته نور إلى جانبه في المطبخ وبدأت بمساعدته في الطهي.

وظهرت زوجة الشيف عمر في مقطع فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب قبل أيام تحت عنوان "أول مرة في رمضان بنفطر وقت الآذان".

وتفاعل متابعو الشيف عمر مع الظهور العلني الأول لزوجته نور عبر قناته الرسمي على "يوتيوب" ومساعدته في إعداد الطعام بعدما كانت مهمتها فقط تصويره والتعليق معه من وراء كاميرا التصوير.

يذكر ان زوجته نور كانت تساعده في تصوير وإعداد مقاطع أشهى الأطباق والمأكولات بمختلف أنواعها سواء الشعبية والغربية

الشيف عمر

اشتهر الشيف السوري عمر بتقديم مقاطع فيديو الطبخ بأسلوب مشابهة لشخصيات مسلسلات البيئة الشامية وتحديدًا مسلسل "باب الحارة".

ويصف الشيف السوري عمر ما يقدمه لمتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه "ثورة جديدة في عالم الطبخ العربي" وأن برامجه وطريقة إعداده للطعام مأخوذة من المطبخ السوري نحو العالم أجمع.

يقتصر محتوى الشيف عمر في منصات التواصل الاجتماعي على إعداد الوجبات الشهية وتقديم الوصفات المبتكرة بأسلوب جديد وعصري إلا أن لجوءه للإقامة في السودان ومن ثم تركيا ومن ثم دبي عرضه للكثير من الانتقادات.

من هو الشيف عمر؟