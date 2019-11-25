أول عارضة أزياء يمنية تدخل القفص الذهبي في حفل جمع بين الطقوس العربية والأوزبكية

احتفلت عارضة الأزياء مريم ناظم، التي تعود أصولها لأب يمني من محافظة البيضا وأم روسية، بزوجها من مُتسابق السياراتالأوزبكي قيوموف.

ونشرت مريم مقاطع من حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة طشقند عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وظهرت العروس وهي ترتدي فستان زفاف ناعمًا وأنيقًا، تميز بحمّالاته الرفيعة والتطريز الكامل المشغول يدويًا، بالإضافة لإكسسوارات الشعر والطرحة الطويلة، فيما تركت شعرها مُنسدلًا.

كما أظهرت الفيديوهات مدى فخامة حفل الزفاف الذي جمع بين الطقوس العربية والأوزبكية، وحرصت شقيقة العروس بالغناء لها ولعريسها.

يُشار إلى أنَّ مريم حققت شهرةً كبيرة وواسعة في اليمن والوطن العربي كونها أول عارضة أزياء يمنية.

غادرت مريم (23 عامًا) اليمن في عام 2014 لتقيم في أوزبكستان وتستقر وتعيش هناك، وتحمل الآن الجنسيتين اليمينة والروسية.

انطلقت للمرة الأولى في عالم التواصل الاجتماعي عام 2016.

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