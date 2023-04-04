أين تقع سيراليون على الخريطة؟

البوابة - وافق مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير الماضي على اتفاقيتين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون.

واليوم، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون ليبلغ 7,500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة بعد اتاحتها كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية.

ويعد قرار تحديد الحد الأعلى للعمالة الوافدة من هذه الجمهورية استمرارًا لعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

وفور صدور القرار، وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، توجه النشطاء نحو محرك "غوغل" للبحث عن المزيد من التفاصيل حول جمهورية سيراليون تتعلق بموقعها وديانتها وطبيعة الحياة هناك.

وفي السطور التالية، سنجيب عن بعض الأسئلة التي راودت الكثيرين حول الجمهورية الإفريقية:

جمهورية سيراليون

الاسم باللغة الإنجليزية: Sierra Leone

الموقع: تقع على الساحل الجنوب الغربي لغرب القارة الإفريقية

تقع على الساحل الجنوب الغربي لغرب القارة الإفريقية المناخ: استوائي

استوائي المساحة: 71,740 كيلومتر مربع (27,700 ميل2)

71,740 كيلومتر مربع (27,700 ميل2) نظام الحكم: جمهورية دستورية لها برلمان من مجلس واحد، ورئيس منتخب

جمهورية دستورية لها برلمان من مجلس واحد، ورئيس منتخب العاصمة: فريتاون

فريتاون عدد المدن: 16 مدينة

16 مدينة تاريخ الاستقلال: استقلت عن المملكة المتحدة في 27 أبريل 1961

حدود جمهورية سيراليون

تحد جمهورية سيراليون من الشمال الشرقي غينيا، فيما تحدها من الجنوب الشرقي ليبيريا وساحل كبير على المحيط الأطلسي من الغرب والجنوب الغربي.

هل سيراليون دولة اسلامية؟

رسميًا: دولة علمانية إذ ينص الدستور على حرية الدين ويحظر وضع دين.

ما هي ديانة سيراليون؟

شعبيًا: تشمل التركيبة الدينية في الجمهورية الإفريقية على الإسلام والمسيحية (في 2015، كان 77% من السكان مسلمون سنة، 22% مسيحيون، و 1% يعتنقون الديانات الأفريقية التقليدية).

هل سيراليون دولة عربية؟

لا، فاللغة الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية والتي يتم التحدث بها في المدارس والإدارة الحكومية ووسائل الإعلام.

اللغة الكريولية هي اللغة الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء الجمهورية تقريبًا.

أين تقع سيراليون على الخريطة

تقع في الساحل الجنوب الغربي لغرب القارة الإفريقية.

بين خطي عرض 7 درجات و 10 درجات شمالًا وخطي طول 10 و 14 درجة غربًا.

الجماعات العرقية

تتألف من 16 مجموعة عرقية لكل منها لغتها الخاصة.

مجموعة التيمني: بحوالي 32.2% من السكان ويعيشون في الشمال وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة.

بحوالي 32.2% من السكان ويعيشون في الشمال وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة. مجموعة ميندي: بحوالي 31.6٪ من السكان ويعيشون في الجنوب الشرق (باستثناء منطقة كونو)

بحوالي 31.6٪ من السكان ويعيشون في الجنوب الشرق (باستثناء منطقة كونو) مجموعة الليمبا: بحوالي 8.4% من السكان.

بحوالي 8.4% من السكان. مجموعة الفولاني: بحوالي 3.8% من السكان ويعيشون في المنطقة الشمالية الشرقية والغربية.

بحوالي 3.8% من السكان ويعيشون في المنطقة الشمالية الشرقية والغربية. مجموعة الماندينغ: يعيشون في الجزء الشرقي والشمالي من البلاد.

اقتصاد سيراليون

تعتمد الجمهورية في اقتصادها على الزراعة والتعدين وخاصة الألماس فهي من بين الدول العشر الأولى المنتجة للألماس بإنتاج سنوي يصل لـ300 مليون دولار أمريكي في العام الواحد.