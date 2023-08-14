أين سيسكن نيمار في الرياض.. حي المحمدية أم النخيل؟

البوابة - أفادت تقارير إخبارية أن النجم البرازيلي نيمار وافق أخيرًا على مغادرة باريس سان جيرمان والانضمام إلى نادي الهلال السعودي في دوري المحترفين في صفقة لمدة عامين.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الانتقال الرسمي للاعب البالغ من العمر31 عامًا يوم الأربعاء المقبل، على أن يخضع للفحص الطبي في باريس اليوم الاثنين.

وفقًا لـ ESPN، يأمل باريس سان جيرمان في استرداد حوالي 80 مليون يورو مقابل بيع اللاعب البرازيلي، والذي يقال إنه على وشك الاتفاق على الشروط الشخصية في خطوته الأخيرة.

يذكر أن نيمار حقق الكثير من النجاح في باريس سان جيرمان منذ ستة أعوام، وسجل في 173 مباراة 118 هدفًا و 77 تمريرة حاسمة.

في ذلك الوقت، ساعد باريس سان جيرمان أيضًا في الحصول على خمسة ألقاب في الدوري الفرنسي وثلاثة ألقاب في كوبيه دي فرانس، على الرغم من أنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

أين يعيش نيمار في الرياض؟

لم يتم الكشف بعد عن مقر إقامة نيمار في العاصمة السعودية الرياض بعد انتقاله إلى صفوف الهلال، إلا أن روّاد منصات التواصل الاجتماعي يتساءلون عن الحي الذي سيختاره اللاعب البرازيلي للعيش فيه طوال فترة لعبه في الدوري السعودي.

مقر إقامة رونالدو وعائلته في حي المحمدية بالرياض

وبدأ المغردون بطرح خيارات أمام اللاعب البرازيلي، وذكروا أسماء أهم وأفخم الأحياء في العاصمة الرياض، والتي قد يقع اختيار نيمار للعيش فيها.

ورجح آخرون بأن نيمار سيختار إما في حي المحمدية، حيث يعيش النجم البرتغالي رونالدو برفقة عائلته، أو في حي النخيل الذي يوفر مستوى عالي من الأمان والخصوصية ويمكن سكانه من التجول بسهولة ويسر بين المتاجر والمطاعم والصالات الرياضية وغيرها من وسائل الراحة.

حي المحمدية في الرياض

ويحتوي حي المحمدية على العديد من القصور التي يمكن لنيمار شراؤها من خلال اتفاقيات خاصة لقضاء وقته في المملكة العربية السعودية.

كلا المنطقتين (حي المحمدية وحي النخيل) قريبتين من ملعب النصر الذي يتسع لـ 25 ألف مقعد في حديقة مرسول، والمعروف سابقًا باسم استاد جامعة الملك سعود، ويضم عددًا كبيرًا من المجمعات السكنية ذات البوابات الراقية، والتي تم بناؤها للمقيمين الغربيين.

يتميز حي المحمدية بالقصور ذات حمامات السباحة الخاصة بها، ودور الحضانة، والمتاجر، والعيادات، وصالات الألعاب الرياضية، والمطاعم، مما يعني أنه من الصعب على السكان المغادرة.

ويسمح في حي للمغتربين بالانغماس في لقاءات نهاية الأسبوع مع زملائهم الغربيين خلف أبواب مغلقة، على الرغم من حظر الكحول كما هو الحال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

