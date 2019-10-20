"إبراهيم" أول معيد بالجامعة من أصحاب متلازمة داون.. "حلمي أوصل للدكتوراه"

احتفل الشاب إبراهيم الخولي من أصحاب متلازمة داون بتعينه مُعيدًا في كلية الإعلام بالجامعة الكندية في مصر.

وكان إبراهيم الذي يبلغ من العمر 24 عامًا قد تخرج من نفس الكلية وتم إختياره للعمل كمعيد بها بعد ذلك في تجربة مليئة بالنجاحات وبالبدايات الرياضية التي كانت كنقطة انطلاقة في حياته إلى أن أصبح بطلًا عالميًا وهو يشارك حاليًا في بطولة العالم في "بيريسبن" باستراليا للتنس الأرضي 2019.

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وحول قرار تعينه قال ابراهيم: "لقد تخرجت من قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بالجامعة الكندية العام الدراسى الماضي، وتم اعتماد قرار تعييني كمعيد فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري".

وتابع: "تعد الجامعه الكنديه ممثلة في رئيس الجامعه الدكتور محمود ابوالنصر من أوائل من طبقوا نظام الدمج بالكليات وهناك قواعد منظمة للطلبة ذوي الإعاقة وإلتحاقهم بالجامعة واستكمالًا لنفس الفكر تمت الموافقه علي تعييني ولم يكن هناك أي تعنت معى على الاطلاق بل بالعكس كان هناك تشجيع وتحفيز لي طوال سنوات الدراسة بالكلية وحتى الأن".

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وتابع: أصف تعيني كمعيد متلازمة داون بـ"خطوة أولى في طريق الحصول على درجة الدكتوراه التي أحلم بها".

أما على الصعيد الرياضي، فقد حصد ابراهيم ميداليات في رياضة التنس الأرضي، وكانت البطولة الدولية الأولى له في عام 2008 في إيطاليا، وحصل بها على ميداليتين فضيتين، حتى وقع الاختيار عليه لحمل الشعلة الأولمبية خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص في التنس الأرضي التي أقيمت في نوفمبر من عام 2018 بجمهورية الدومينيكان بمشاركة مصر ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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