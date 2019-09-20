إثباتًا لرجولتهم.. فنان عربي يدعو الأزواج إلى ضرب النساء

وأضاف: "كل رجل له الحرية في أن يفعل ما يشاء بزوجته، إن ضربها أو قتلها فهذا شأنه".

وأشار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى أن هذه التصريحات تشكل "إشادة وتنويها بالعنف ضد المرأة، وتشجيعًا صريحًا عليه، بجعله مقرونًا إيجابيًا بمفهوم الرجولة، وتقديمه كأمر مرغوب فيه ومستحب لتمتين العلاقة الزوجية".

ولفت البيان إلى أن "خطاب العنف الصريح هذا لم يواجه بردّ حازم وجازم من طرف منشط البرنامج، إذ استرسل في التفاعل معه ضمن قالب هزلي يعطي الانطباع بالتطبيع معه والتسليم به".

ولم يتطرق المجلس إلى موقف الضيف الثاني في الحلقة الممثل الفرنسي سامي ناصري الذي لم يبد امتعاضًا ظاهرًا من كلام الميلودي.

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وأكد المجلس أن برنامج "قطبي تونايت" سيتوقف لثلاثة أسابيع. ولم يتم الإعلان عن أي ملاحقة قضائية في حق الميلودي رغم سيل ردود الأفعال الشاجبة لتصريحاته عبر المواقع الاجتماعية.

وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قد أصدر عقوبة في حق برنامج إذاعي عبر "شدى أف.أم" بعد تأكيد أحد المشاركين في العمل على أن "النساء الأكثر عرضة لسرطان الرحم هن اللواتي يمارسن الدعارة".